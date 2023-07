Isabel Díaz Ayuso ha hablado en el diario 'El Español' sobre el aborto que sufrió la pasada semana cuando estaba embarazada de dos meses y ha explicado por qué decidió hacerlo público: "Estoy muy bien, la verdad. Lo conté porque sucedió, sin más", ha señalado.

A juicio de la presidenta madrileña, "no hay por qué no dar una breve explicación de las cosas que le suceden a un responsable político, y más cuando cancela agenda". "Algunas veces, es por un tipo de intervención, eso ha pasado comúnmente. Y en este caso por algo igual de personal, pero que, como pasó, se cuenta. No hay más misterio", ha agregado la dirigente 'popular'.

Ayuso asimismo ha querido destacar "la cantidad de políticos, de periodistas, de gente conocida y desconocida a la que le ha sucedido": "Prácticamente todo el mundo ha tenido algún caso personal o muy cercano y tanto hombres como mujeres me han trasladado ese sentimiento, ese cariño y, sobre todo, decir que saben lo que es porque les ha pasado exactamente lo mismo", ha indicado.

"Creo que hay que tomarlo con naturalidad, con normalidad, porque es muy frecuente. Y seguir para adelante", ha remachado Ayuso, que además ha reiterado su agradecimiento por elapoyo recibido también de sus rivales políticos: "Agradecí a Juan Lobato y Mónica García que me dieran ese abrazo y que estuviéramos hablando un poco. Después, he recibido mensajes de políticos de todos los partidos: desde el PNV, el PP completo, muchísimos socialistas, de Ciudadanos. La verdad es que es muy bonito", ha afirmado.

A la pregunta de si teme que su posible maternidad se convierta en un tema de interés público, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que siempre ha mantenido su vida "completamente al margen de la política" y ha asegurado que lo va a seguir haciendo. "Necesito mi parcela, como todo el mundo, y he sido profundamente cuidadosa siempre con eso", ha añadido.

Ayuso tuvo que ser intervenida el pasado martes 12 de julio al perder el bebé que esperaba cuando estaba embarazada de ocho semanas, por lo que no pudo asistir al acto anual de homenaje a Miguel Ángel Blanco ese día. Posteriormente, la presidenta autonómica agradeció el cariño recibido a través de las redes sociales: