Ni siquiera Isabel Díaz Ayuso ha sabido explicar cuál es la relación que guardan la propuesta de prohibir fumar en las terrazas lanzada por la ministra de Sanidad, Mónica García, y la adicción al fentanilo. Fue la propia Ayuso la que, a través de un mensaje en su cuenta de X (Twitter), ligó ambos conceptos, con imágenes de adictos al fentanilo acompañadas por el mensaje: "Pero quedó prohibido fumar tabaco en las terrazas".

Este miércoles, preguntada por laSexta acerca de este mensaje, no ha sabido detallar qué relación guardan ambos conceptos. "Hombre, así dicho directamente... Evidentemente no hay", ha reconocido.

Los expertos en la materia desvinculan cualquier tipo de relación entre ambos conceptos, recordando que es "prácticamente imposible" conseguir fentanilo sin contar con una prescripción médica, como explica Manuel Herrero, de la Sociedad Española de Anestesiología.

Ayuso también cuestiona que exista evidencia científica del perjuicio de fumar en terrazas, algo que las asociaciones especializadas también tumban. "Está fuera de toda duda que los niveles cancerígenos a los que se expone una persona son inaceptables", sentencia Ubaldo Cuadrado, vicepresidente de Nofumadores.

Previamente, la presidenta regional ha pedido "coherencia" entre la oposición al tabaquismo y el "blanqueamiento" de drogas como el cannabis.

"Lo que pido sobre todo es coherencia, porque veo a muchos gobiernos y autoridades sanitarias que todos los esfuerzos que ponen en marcha contra el tabaquismo, lo que no me parece mal mientras no sea liberticida, como es fumar en tu propio vehículo, no sean sin embargo tan trabajadores para erradicar la utilización y el consumo de muchas sustancias, de todas las drogas y en especial el cannabis, que como se está viendo en tantísimos datos, reportajes, estudios, no deja de crecer el consumo entre menores y a todas las edades, así como también el tráfico de estas drogas", ha defendido Ayuso.