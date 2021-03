La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a los términos que le dedican en algunas ocasiones para calificarla. En una entrevista, Díaz Ayuso ha respondido a calificativos como "loca, ida, trumpista... y fascista" entre otros. Para la popular, el término fascista es de los que más le impacta pero señala que ese en el insulto "bueno". "¿A tí te lo han llamado alguna vez?", le pregunta Ayuso a Ana Rosa Quintana. "Sí, todos los días", responde la entrevistadora. "Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. Estás en el lado bueno de la historia", sentencia Ayuso.

Asimismo, hace referencia a otro término, el de "ida", explicando Ayuso que le dijeron que "venía del equipo de Iván Redondo". Una presión política que admite que ya no se toma como algo personal pero que le preocupa por su familia. Ella prefiere pensar en la opinión de las personas que confían en ellas, sobre todo en los ciudadanos de a pie que "me escriben cartas" y me apoyan.

Este ha sido el momento concreto en el que la presidenta madrileña habla sobre el fascismo y el "lado bueno de la historia".

La relación con Aguado, mala desde el principio

Sobre la última crisis política abierta en Madrid tras la moción de censura en Murcia, la presidenta regional señala que la relación con Aguado nunca ha sido buena y que en el Consejo de Gobierno vio una actitud de Aguado de querer "pasar página rápido", sin mostrarle su apoyo. "Me da igual lo que sienta, más indignada estoy yo".

"Aguado no me dijo tienes mi apoyo, tenemos un compromiso. No lo negó, quiso pasar página corriendo... y pensé: si esto lo dejo pasar somos los siguientes", dice la presidenta madrileña sobre sus sensaciones con si vicepresidente de Cs tras la crisis política iniciada en Murcia.

Algo que desde Ciudadanos han negado. Según el partido naranja, el Gobierno madrileño no estaba en peligro porque según dicen no iban a presentar una moción de censura.

No obstante, la popular recuerda que "nos hemos llevado mal siempre, pero eso lo sabe todo el mundo, no hay sorpresas. No empezó bien la cosa" e insiste en que no estaba tomando posesión y tuve que defender el nombre de mi padre, me montaron una comisión de investigación amparada por Vox y Cs".

La convocatoria electoral, ante la Justicia

Sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de avalar su decisión de convocar elecciones, señala que "no tenía ninguna duda" de que actuaría así, porque "hicimos lo correcto y estaba bien fundamentado".

Ayuso insiste además en que tomó la decisión de convocar elecciones después de conocer la moción de censura en Murcia, y no antes, ya que "pensé que se iba a trasladar a Madrid" el apoyo de Cs para desalojar al presidente del PP de esa autonomía. "No voy a esperar a que me peguen un tiro para luego ir de víctima", sentencia.

Asegura además que esta decisión contó con el visto bueno del presidente del PP Pablo Casado y que "visto lo de Madrid, se paralizó" una operación similar en Castilla y León.

De cara al futuro, Ayuso quiere "el gobierno de los mejores" sin descartar para el futuro a cargos de Ciudadanos con los que ha tenido una buena relación, como consejeros, aunque defiende que en la lista irán los populares que han estado siempre con ella.

"Voy a poner a los mejores. Ahora bien, sí que es verdad que, ante las listas, yo lo que quiero hacer es un equipo del PP porque es el que no ha fallado, es el que no se ha movido y han estado trabajando siempre ahí", indica Ayuso, quien añade que "después si hay gente que es buena, creo que es que estoy obligada a ello (a incluirles). Yo quiero el gobierno de los mejores y entonces los mejores pueden estar en esos partidos también (Vox y Cs)".

"No quiero tener poder si no lo puede ejercer, yo no quiero estar al frente de la Comunidad de Madrid si no me dejan gobernar, es que ni siquiera me dejan sacar presupuestos y, desde luego, no me puedo quedar de brazos cruzados", concluyó.

Una decisión que dice se tomó tras el Consejo de Gobierno

Las horas previas al anuncio del adelanto electoral en Madrid fueron claves. Desvela Ayuso que ella sabía desde la noche antes que se iba a presentar una moción de censura en Murcia: "Esa noche no dormí". Aunque insiste en que no tomó la decisión hasta después del Consejo de Gobierno.

Así, cuenta a modo de anécdota que "esa misma mañana estaba entrenando a mi cachorrito con un entrenador" y "hacia las ocho de la mañana empezó a salir en las radios lo de Murcia". Explica que ya camino del Consejo de Gobierno iba hablando con Casado y "ví que los siguientes éramos nosotros".