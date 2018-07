El Ayuntamiento de Madrid paraliza la retirada de vestigios franquistas

LA OPOSICIÓN HA CUESTIONADO LA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, da marcha atrás en la retirada de monumentos y vestigios franquistas. Inició el proceso el pasado 29 de enero, pero no podrá continuar hasta que no se desarrolle una normativa municipal para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Así, y por el momento, no se va a modificar el nombre de ninguna calle de Madrid; tampoco se van a retirar placas ni monumentos que homenajeen a personas vinculadas al franquismo.