El partido político Por Ávila ha ofrecido el apoyo de su concejal en el consistorio de Vita para cesar de la alcaldía a Antonio Martín, después de que este entonase una canción pederasta. Cabe destacar que, todos los grupos parlamentarios habían pedido su dimisión, y que el Partido Popular ya le había expulsado del grupo municipal alegando que "quieren a gente que no sea polémica".

Por su parte, Martín ha declarado que "de momento" no dimitirá de su cargo. El todavía alcalde asegura que ha recibido el "apoyo de los vecinos" en las últimas horas y que se ha visto envuelto en la polémica a partir de la difusión del vídeo, en el que interpreta la citada melodía, durante la última verbena de las Fiestas de San Bartolo, el pasado 25 de agosto. A su vez, ha afirmado que "se arrepiente" y que "de haber sabido estas consecuencias", no habría tenido ese comportamiento porque "una gracia sale cara".

También ha señalado que no la volverá a cantar, y que no quiso ofender a nadie. Ha explicado que esta canción "se cantaba tradicionalmente" en este pequeño pueblo situado a 45 kilómetros al oeste de la capital abulense y que él, que tiene 54 años, la conoce "desde que era un niño".

"Me he criado con ella", sostiene. Pero reconoce que la ha cantado "siendo un niño y sin ser alcalde", cuando "no había redes sociales" y que en alguna ocasión "a alguna chica no le gustó".

Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha querido quitarle hierro al asunto y ha aseverado que hay letras en inglés mucho peores. Paralelamente, ha pedido no crear una sociedad "excesivamente puritana".