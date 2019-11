Sin titubeos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se desvinculó de Beltrán Gutiérrez y de su gestión como gerente del Partido Popular de Madrid en su declaración ante el juez como investigada por presunta financiación irregular de dos campañas autonómicas y unas generales.

laSexta ha accedido a los audios del interrogatorio, que tuvo lugar a mediados de octubre en la Audiencia Nacional. Aguirre asegura que ella no tenía ninguna competencia en las cuestiones económicas o financieras que se llevaban a cabo en la formación madrileña. "No nos ocupábamos de eso", aseguró ante el magistrado García-Castellón.

"Él estaba encargado de la gestión ordinaria y extraordinaria, de toda la gestión del partido", señaló Aguirre, que afirmó no haber "despachado nunca" con Beltrán Gutiérrez, hombre de su confianza. Incluso llegó a decir que solo lo conocía de "hola y adiós". En este sentido, la expresidenta madrileña destacó que Gutiérrez "hacía lo que la ley le ordenara que hiciera" y que ella no le daba instrucciones.

El cese de Granados

Durante el interrogatorio, la Fiscalía preguntó a Aguirre por su relación con Francisco Granados y por qué lo cesó como consejero. La expresidenta aseveró que "había perdido en él la confianza política" por una noticia filtrada a la prensa y "no quería filtradores en el Gobierno". "A lo mejor no tengo razón y no fue el señor Granados, pero creí que era él y entonces le ofrecí ir a la Asamblea de Madrid y ser senador, que lo fue", precisó la expresidenta madrileña.

De los audios también se desprenden momentos de tensión con el juez García-Castellón cuando el tema se centra en Fundescam, fundación a la que Aguirre llegó a referirse de forma irónica. "Fundescam, a la que tanta importancia han dado las señoras fiscalas... como si fuera Watergate".

Uno de los momentos más tensos fue con el juez cuando Aguirre se refirió a las "fiscalas" y él magistrado la corrigió: "Fiscales".

El magistrado corrigió a Aguirre: "Fiscales". Y a ello respondió la expresidenta afirmando que "eso se puede discutir por el lado del feminismo". Fue entonces cuando García-Castellón dio por zanjado el intercambio de valoraciones a este respecto: "Que conteste usted y no haga comentarios".

El papel de Aguirre

Aguirre, que fue presidenta entre 2003 y 2012, está imputada junto a los ex presidentes Cristina Cifuentes e Ignacio González. El juez cree que el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral.

El juez atribuye a Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto de que sospecha de que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.

"La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indicó el magistrado en su auto de imputación. Campañas que, según puntualizaba, "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad".

Además de a Aguirre, el juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones a los que fueran sus más estrechos colaboradores, Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

El instructor del 'caso Púnica' cree que Aguirre "se apoyó" en González, Granados y Beltrán, también imputados, para que "ejecutasen sus decisiones" y considera que "el impulso y la supervisión de todo el entramado" pivotaba en la presidenta de la Comunidad y a su vez de Fundescam, fundación "directamente vinculada" al PP de Madrid y que también sirvió como "trasvase de fondos".

El juez sitúa a la expresidenta madrileña en la "más alta supervisión" de la contratación de varios servicios para la campaña de 2007 que superaban el coste previsto por la ley. Junto a González, Granados y Gutiérrez, "convinieron" la forma en que el PP "afrontaría el pago" de los mismos, de manera que fuese en realidad la Comunidad quien lo abonase "de manera encubierta".