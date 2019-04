Nuevos documentos de Beltrán Gutiérrez revelan que Aguirre fue reelegida en 2007 con tres millones en negro

Los documentos encontrados en casa de Beltrán Gutiérrez apuntan a una presunta financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007.

Uno de ellos, que parece un plan de publicidad, recoge una anotación con una cita: "Jueves a las 10, CEIM", junto al nombre de tres empresas: "Over", "Carat", ambas dedicadas a publicidad, y "Sintra". CEIM es el acrónimo de la patronal madrileña, situada en la calle de Diego de León.

En otro documento que parece resumir cómo financiar el plan, Diego de León, que varios medios identifican con CEIM, aparece asociado a un 0,7 de la parte de Over, y un 0,3 de la de Carat. En total sería un millón de euros.

Carat es la empresa que presidió Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de Aznar. Junto al nombre de la empresa aparece un 1,5, que se reparte de la siguiente manera: 1 CAM, acrónimo habitual de Comunidad de Madrid, 0,3 Diego de León y 0,2 el PP.

Over podría hacer referencia a Over Marketing, la empresa de Daniel Mercado investigado por financiar ilegalmente al PP. Su parte, 0,9, se reparte en el 0,7 de CEIM, y un 0,2 el propio PP. Por último, figura 0,6 junto al nombre Sintra, que se divide en dos partes, 0,2 Over y 0,4 Carat. CEIM ha comunicado que ya ha iniciado una investigación.