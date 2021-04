laSexta ha tenido acceso a una grabación en la que una operadora de la Consejería de Sanidad de Madrid atiende la llamada de una señora que dice que tiene problemas de movilidad y que no puede desplazarse hasta el Isabel Zendal (a 150 km de su domicilio) para vacunarse. Un audio que avanzamos en primicia sobre estas líneas.

La mujer, de 60 años, cuenta que vive en Colmenar de Oreja, a 70 kilómetro del centro de Madrid, y explica que ha sido citada para ser vacunada esa misma tarde en el Hospital Isabel Zendal, casi a 150 kilómetro de su domicilio.

La señora pregunta si no se la puede vacunar en su centro de salud y explica sus circunstancias, que está operada de un pie, no puede caminar y su marido no la puede trasladar porque está a la espera de una operación quirúrgica.

Desde la Consejería de Sanidad le explican que en su centro de salud no se está vacunando y la operadora entiende que entonces renuncia a vacunarse: le requiere insistentemente su DNI para documentar "que no quiere vacunarse". En una llamada que va aumentando en tensión, la afectada insiste en que ella sí quiere vacunarse: "Yo estoy loca por ponerme la vacuna".

Sin otra solución, la operadora de la Consejería de Sanidad madrileña le explica que no puede hacer nada más y le insiste para que le facilite su documento de identidad y así anular la cita. Una respuesta que no convence a la afectada, que termina cortando la llamada.

Esta grabación que adelantamos la va a hacer pública el partido socialista en su precampaña madrileña.

Una grabación que coincide con las críticas que han aflorado estos días por la citación para la vacunación de madrileños en el Hospital Zendal y en el Wanda Metropolitano. Dos ubicaciones que requieren largos desplazamientos para muchos y a las que se suman también las horas de espera, en una población que además supera los 60 años.