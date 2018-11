La Audiencia Nacional declara nulos los estatutos del sindicato de prostitutas 'OTRAS'

NO SE PRONUNCIA SOBRE LA DISOLUCIÓN

La Audiencia Nacional declara la nulidad de los estatutos del sindicato de prostitutas porque "no resulta admisible que el ámbito de actuación de un sindicato comprenda actividades que no pueden ser objeto de un contrato válido como es la prostitución por cuenta ajena". La AN no se pronuncia sobre la disolución debido a que eso debería abordarse en otro procedimiento.