El ático de la discordia de Ayuso no podría usarse como residencia oficial: los motivos por los que la normativa de urbanismo lo impide

El contexto Este jueves, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, puso sobre la mesa la opción de que el ático de lujo de Chamberí fuese utilizado como residencia oficial por Ayuso ya que "la tienen muchos presidentes autonómicos y ministros".

Isabel Díaz Ayuso se encuentra en el centro de la polémica debido a la compra de un ático de lujo por más de seis millones de euros en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. A pesar de las explicaciones del Gobierno de Ayuso sobre la necesidad de trasladar su oficina por obras en la sede regional, dichas justificaciones han sido desmentidas. Ayuso afirma que no es su competencia, señalando que la responsabilidad recae en el consejero de Presidencia. Aunque se mencionó la falta de una residencia oficial para la presidenta, la legislación urbanística impide que el ático sea utilizado como tal. Expertos coinciden en la inviabilidad de convertir el piso en residencia oficial o en oficina.

Isabel Díaz Ayuso lleva más de una semana envuelta en la polémica por el ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró por más de seis millones de euros en Chamberí. Durante los últimos nueve días, el Gobierno de Ayuso ha dado varias explicaciones, como la necesidad de mover la oficina de la presidenta por las obras en la sede del Ejecutivo regional en la Puerta del Sol o el hecho de que Planifica Madrid, la empresa que hizo la transacción, efectúa compraventas "todo el año".

No obstante, estas excusas han sido probadas como falsas, pues la empresa pública tan solo ha adquirido dos inmuebles en los últimos seis años y las obras de Sol aún no están licitadas ni tienen fecha de inicio.

Ante esas explicaciones fallidas, Ayuso aseguró este miércoles que la cuestión del ático era completamente ajena a ella. "No es mi competencia saberlo", llegó a afirmar, asegurando que Planifica Madrid depende directamente del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García. Un día más tarde, García añadió una nueva explicación a la polémica, afirmando que "Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros".

Pese a ser cierto, esta versión choca frontalmente con las explicaciones dadas previamente por el propio Martín, que aseguró que el ático de lujo sería una oficina temporal y en ningún momento habló de emplearlo a modo de residencia para Ayuso.

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid.

La cuestión de que Madrid adoptase el modelo de la residencia oficial fue puesto sobre la mesa por la propia Ayuso en 2024, al estallar la polémica por el piso que su novio, Alberto González Amador, compró en Chamberí mientras salió a la luz su imputación por un delito de fraude fiscal. "A lo mejor lo que tendría que hacer la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para su presidente y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo ese escarnio bochornoso", dijo entonces Ayuso.

Sin embargo, la legislación urbanística tampoco permite que este ático de la calle General Martínez Campos sea utilizado como residencia oficial. "Una residencia oficial es una figura que existe. Es un servicio que presta la administración pública a su máximo representante. Sería titularidad de la Comunidad de Madrid. Tiene unas características propias, como todo lo relacionado con la seguridad. En todo caso, podría ser una residencia no oficial, su vivienda privada", explica Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, a 'El País'.

El edil añade que "sería complicado por parte del Ayuntamiento un cambio de uso", ya que "habría que modificar la normativa del edificio completo y poner de acuerdo a todos los vecinos". Además, explica que "una residencia oficial de una presidenta, un ministro o un diplomático no es una vivienda normal. Se trata de una residencia oficial de una administración pública para ofrecer ese servicio a su máximo representante. Y esto constituye un uso dotacional de la Administración pública, no un uso residencial".

También ve inviable la opción de convertir este piso en una residencia oficial Enrique Manzano, portavoz de Renovación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). "Un uso de estas características sería asimilable al uso dotacional de administración pública y eso solo se permite hasta la primera planta, al igual que las oficinas", expone, también en declaraciones a 'El País'.

Ante esta tesitura, el ático de lujo que Planifica Madrid compró por más de seis millones de euros no podría convertirse en oficina ni en residencia oficial de Isabel Díaz Ayuso.

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