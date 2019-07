Pablo Casado ha reestructurado el Partido Popular un año después de ser elegido líder de la formación. Una remodelación que pasa por sendos cambios en las portavocías del Congreso y del Senado, que ahora ocuparán Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto, respectivamente.

Casado se ha rodeado de su círculo de confianza: Ana Beltrán será la sustituta de Maroto en la vicesecretaría de organización, Pablo Montesinos se encargará de la de comunicación y Cuca Gamarra, a pesar de que estuvo en algunas quinielas para abandonar la dirección nacional, será la vicesecretaria social.

Además de anunciar estos cambios, el presidente del PP ha lanzado un claro mensaje a Pedro Sánchez: no han cambiado de posición y no se van a abstener en su investidura. "El PSOE ya ha elegido a sus socios, aquí no tiene ninguna petición que formular", ha sentenciado.

Ante la puerta que abren algunos en su partido para encabezar su propia investidura, Casado ha respondido así: "¿Pedro Sánchez estaría dispuesto a abstenerse si yo encabezo una candidatura que pudiera obtener el respaldo de Ciudadanos? Se hizo célebre por el 'no es no' y no creo que el tiempo lo haya cambiado".

Casado ha aprovechado para reivindicar la centralidad del PP, asegurando que "2.700.000 electores del PP se han ido a Vox, muy de derechas no nos verán" y ha criticado que el PSOE vaya a gobernar en Navarra con la abstención de EH Bildu.