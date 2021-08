El productor televisivo José Luis Moreno sabía perfectamente de dónde procedía el dinero que gastaba y cómo se blanqueaba el mismo. Así lo demuestran los SMS que intercambiaba con su gestor y que recoge el sumario del Caso Titella, al que ha tenido acceso laSexta.

Moreno, ahogado por las deudas, exigía que le enviaran fondos sabiendo que su origen era ilícito: así lo reflejan los mensajes con su gestor que recopilaron los investigadores. "Antonio, dime qué cantidad vas a mandar y cuándo llegará, por favor, es necesario que lleguen las cantidades de las que hemos hablado. ¡¡No llego!! (...) TVE nos ha llamado porque ya han recibido información de que no pagamos", escribía el ventrílocuo.

Su gestor, Antonio Aguilera -con antecedentes por estafa bancaria, delitos contra la salud pública y abuso sexual- le respondía: "J. Luis, no me presiones. No puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo. Hay que hacer facturas, contratos, pasearlo por cuentas, etc. No es difícil, pero sí lento".

Era Aguilera el encargado de introducir el dinero en el circuito para evitar ser detectados por la Policía. Sin embargo, Aguilera necesitaba que el ventrílocuo se moviera rápido: "Tema facturas. O empezamos a hacerlo bien o liaremos un lío grande".

"Sí, tengo un equipo capitaneado por Beatriz", respondía el magnate. El resto de implicados en la trama fabricaba facturas y contratos falsos, pero para José Luis Moreno nunca era suficiente.

"Faltan 400.000 de lo prometido, pero lo grave es que te dije que necesita 1.500.000 para empezar a producir con cierta tranquilidad. (...) No tengo un día más de retraso. Cuándo voy a poder contratar y grabar. ¡¡¡En fin!!!", escribía airado el productor.

A lo que Aguilera, excusándose, respondía: "J.Luis, hago como puedo, entre lo que queda de semana y la que viene se complementarán los 700, ojalá estuviese en mi mano y al momento arreglar las cosas, peor yo también estoy de problemas hasta arriba. Hago lo que puedo y más".