Ursula Von der Leyen ha apostado este miércoles por limitar los beneficios de las empresas energéticas, una medida a la que los populares europeos han avanzado ya su apoyo. Horas antes, sin embargo, el PP votaba en contra del impuesto a las energéticas en España. Fuentes del partido, no obstante, han trasladado a laSexta que no se cierran al gravamen que ahora plantea Bruselas.

Dos posturas que la portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra, ha justificado en los pasillos de la Cámara Baja aduciendo que la propuesta del Gobierno español y la de la Comisión Europea son "dos cosas muy diferentes": "Una cosa es la tasa que plantea Europa y otra cosa es el impuesto de Pedro Sánchez", ha defendido, a preguntas de esta cadena.

Así, Gamarra ha argumentado que "la tasa que plantea Europa va directamente enfocada a bajar los recibos de los europeos", mientras que "el impuesto que plantea Pedro Sánchez va a subir la recaudación". Ello, a pesar de que la propia Von der Leyen ha incidido ante la Eurocámara en los 140.000 millones de euros que recaudará su medida.

"No debiera de estar el Gobierno recaudando tanto cuando los españoles están tan mal", ha criticado no obstante la portavoz popular, que ha resumido así la postura de su formación: "Todo lo que sea bajar impuestos y bajar facturas, de entrada el PP dice 'sí'. Todo aquello que sea subir impuestos para recaudar más, de salida es 'no'".

El PP diferencia entre ambas propuestas

A preguntas de la prensa, la diputada ha insistido en diferenciar entre ambas iniciativas, afirmando que el impuesto que propone Bruselas "es una tasa que sería finalista y que por tanto tendría un enfoque directo hacia a las facturas, no hacia la caja del Gobierno de España". Una medida a nivel europeo que, en todo caso, "se tiene que concretar", según ha apostillado.

"Estamos hablando de cosas distintas", ha reiterado a continuación Gamarra, que ha vuelto a diferenciar entre "aquello que es finalista y que va dirigido a bajar el importe de las facturas de los consumidores" y los "impuestos que lo que buscan es aumentar la recaudación".

En la misma línea se han manifestado las fuentes del PP anteriormente citadas, que incluso han mostrado su disposición a "apoyar un impuesto igual que el que plantea Von der Leyen" si el Ejecutivo retira su propuesta actual, a la espera de "ver cómo se plantea definitivamente" la iniciativa de la Comisión.

Insisten también en distinguir entre la propuesta de Von der Leyen y la del Gobierno, señalando que "una cosa son los ingresos y otra los beneficios extraordinarios". Además, desde el partido de Alberto Núñez Feijóo creen que el Gobierno tendría que haber esperado a Bruselas y dudan de que su impuesto tenga recorrido parlamentario, pues consideran que solo pretende "recaudar más".

Sánchez celebra que Bruselas "se inspire" en España

Entretanto, Pedro Sánchez ha sacado pecho por la propuesta de Bruselas, afirmando que "es un orgullo que Europa se inspire en las propuestas de España".

Por su parte, fuentes de Moncloa recuerdan las críticas que diferentes dirigentes populares han venido lanzando contra la idea de gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y reprochan al PP que "no deja de poner excusas".

Desde el Ejecutivo inciden en que España lleva un año pidiendo esta medida y afirman que el anuncio de la Comisión Europea ha pillado ahora "con el pie cambiado" a la oposición. "Tarde o temprano tendrán que rectificar", agregan.