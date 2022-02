El Partido Popular habla de "pucherazo" en la votación del Real Decreto de la Reforma Laboral que tuvo lugar este jueves en el Congreso de los Diputados. E incluso han advertido con que "si no se corrige", acudirán al Constitucional".

Los argumentos del PP ha cambiado en las últimas horas. Mientras que en un primer momento Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, habló de un "error informático", después pasó a decir que "no se correspondía la voluntad del diputado con lo que reflejaba el voto telemático emitido".

De esta forma, queda patente que lo de la rebelión de las máquinas no tiene mucho sentido, sino que todo apunta a un "error humano" por dos motivos. "En primer lugar, porque el voto telemático requiere siempre una doble verificación, y, además, Casero no se equivocó una vez, sino que lo hizo hasta tres veces durante el pleno", ha explicado la periodista Marina Valdés en Más Vale Tarde.

Sin embargo, los políticos califican estas situaciones según les beneficien o perjudiquen. Para muestra, lo que dijo en 2018 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando una concejala socialista tuvo un error similar y ahí, según el alcalde del PP, había un único argumento: la "justicia divina".

"No me hagáis reír, que ya me he reído lo suficiente ahí dentro", le decía Almeida a los periodistas el 28 de febrero de 2018, tras lo que afirmaba: "En política, lo más normal es que el ridículo siga haciendo el ridículo, y eso es lo que les ha pasado hoy con la votación del cese de Manuela Carmena como concejala de Cultura; lo que ha habido ha sido una cierta justicia divina".

"Yo no creo que el karma, pero haberlo, haylo", ha comentado Iñaki López tras escuchar las declaraciones del alcalde de Madrid en 2018. Además, el presentador ha destacado que los informáticos del Congreso "están muy tranquilos" y que aseguran que no hay nada más seguro que un voto telemático. "No hay precedentes de errores informático", ha añadido el periodista.