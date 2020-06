La dexametasona es un fármaco común de bajo coste pero ha demostrado reducir hasta en un tercio los fallecimientos de los pacientes graves de COVID 19. A continuación, repasamos todas las claves del producto.

¿Cómo funciona?

La dexametasona es un corticosteroide con efecto antiinflamatorio, y eso es lo que hace en el cuerpo de los pacientes más graves de coronaviorus.

Si lo que enferma es la inflamación en los pulmones, el fármaco actúa precisamente cortando la acción inflamatoria que el virus provoca.

¿Sirve para todos los casos?

El ensayo de la universidad de Oxford muestra su eficacia en los casos más graves. Es decir, pacientes que están con oxigeno o en la UCI. Sin mbargo, no ha mostrado ningún beneficio en aquellos pacientes que no necesitan asistencia respiratoria.

El medicamento ha reducido las muertes en un tercio en los pacientes que requerían ventolación asistida y en una quinta parte en los que pacientes que solo necesitaban oxígeno.

¿Tiene contraindicaciones?

No es un fármaco que provoque grandes efectos secundarios más allá de problemas estomacales, dolor de la cabeza o ansiedad. Pero sí es importante saber que reduce las defensas, por lo que pacientes que lo consumen son más susceptibles de contraer otras enfermedades infecciosas.

"Sería lo suficientemente contundente como para obviar los efectos secundarios, salvo en algunos pacientes", explica Juan Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.

¿Cuánto cuesta?

Es un tratamiento barato, la caja no llega a los cinco euros. En el ensayo clínico se ha probado durante 10 días en dosis de 6mg por lo que el precio total del tratamiento no supera los 40 euros por paciente. Además, es fácil de conseguir y no presenta problemas de suministro.

¿La eficacia está suficientemente comprobada?

En el ensayo clínico se comprobó que había reducido la letalidad de los pacientes graves en un 33%. Aun así, los expertos piden prudencia hasta que haya más publicaciones al respecto, pero insten es una gran noticia que un fármaco común pueda salvar vidas contra la COVID 19.

¿Qué dice Sanidad sobre el fármaco?

El Ministerio de Sanidad espera a que la Agencia Española del Medicamento se pronuncie, antes de recomendar su uso no.

Por su parte, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha indicado que el estudio sobre el fármaco "incita" a usarlo más: "Este medicamento se ha utilizado ya en muchos países de forma compasiva, pero hacer un ensayo clínico que prueba que tiene un efecto beneficioso es importante. Confirma las hipótesis de que su uso podría reducir la letalidad. Eso es importante e incita a utilizarlo más".