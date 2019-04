Así se fraguó el apoyo inesperado de Somos Oviedo al PSOE

Gritos de traidor al candidato socialista a su llegada, dispuesto a dejar la alcaldía en manos del PP con tal de no apoyar a la plataforma Somos, los segundos más votados. El fracaso en las negociaciones ya había regalado hacía sólo una hora la Alcaldía de Gijón a Foro Asturias. Pero minutos antes del pleno la líder de la candidatura impulsada por Podemos se acerca al socialista para comunicarle que sus seis concejales le van a votar.



Según ha dicho Anta Taboada en 'Al Rojo Vivo', "este acto de generosidad era necesario, demostramos que no queremos sillones". Un incrédulo Wenceslao López resopla, sabe que va a ser alcalde, pero no el resto, así que con el voto del primer concejal de Somos llega la sorpresa y el desconcierto del popular Iglesias Caunedo, que ya se veía alcalde.



Tras 24 años de Gobierno del PP, un socialista toma el mando de Oviedo por sorpresa impulsado por quien apostó, sin condiciones, por el cambio.