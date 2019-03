Artur Mas: "Si se nos niega el derecho a votar, habrá conflicto"

"Si se nos niega el derecho a votar, habrá conflicto, un conflicto civilizado, en el que todos debemos expresarnos con respeto y consideración", ha indicado Mas en declaraciones a los periodistas tras visitar la nueva planta de la multinacional catalana de hemoderivados Grifols en Carolina del Norte (EE.UU.). Mas ha añadido que ese conflicto "podría evitarse con una actitud dialogante" del Gobierno que pasa, a su juicio, por que "se siente a negociar los términos de la consulta".

El presidente catalán ha reprochado asimismo al ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que "haga campaña por el no, pero sin embargo no deje a los catalanes votar en una consulta" soberanista. "El ministro dice que será un desastre, hace campaña por el no, pero sin dejarnos votar. Yo le digo que lo primero es votar y luego ya habrá campaña de unos y de otros. Yo estoy determinado a hacer entender fuera y dentro de España que nos tienen que dejar votar", indicó.

Mas hizo estos comentarios después de que García-Margallo dijera hoy en un desayuno informativo en Barcelona que sería "catastrófico" una consulta soberanista y la independencia porque haría "inviable" económicamente a Cataluña.

En su discurso tras la visita a la planta, Mas también se refirió a los comentarios que le hizo el pasado 3 de abril el presidente de Grifols, Víctor Grifols, quien le animó a que, en un contexto marcado por la consulta soberanista en Cataluña, no se amilane, y lo dijo con estas palabras: "Tiri endavant. No s'arronsi" (Tire adelante. No se arrugue)". Grifols "me dijo hace unos meses que siguiéramos adelante.

Y eso es lo que estamos intentando hacer", afirmó Mas. Unas horas antes, y en una conversación informal con periodistas, Grifols defendió que la consulta soberanista que prevé celebrar la Generalitat el próximo 9 de noviembre debe hacerse "con dignidad". Preguntado por sus declaraciones de abril, que suscitaron polémica en Cataluña, Grifols aclaró a los periodistas que él se refería a que Mas siga firme en su plan de celebrar una consulta soberanista, pero no a la independencia de Cataluña, como se interpretó desde algunos foros.

Preguntado por el futuro rey, Mas pidió "no especular antes de tiempo" y esperar a ver qué actitud mantiene Felipe VI hacia Cataluña en el contexto de la consulta soberanista que impulsa la Generalitat. Mas llegó este lunes a Estados Unidos, al estado de Carolina del Norte, acompañado del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, y una delegación empresarial en un viaje que busca estrechar lazos comerciales, científicos, académicos y tecnológicos.

En la visita a la nueva planta de Grifols participan también el embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares; el gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory; el alcalde de Clayton, Jody L. McLeod, y Sergi Mingote, el alcalde de Parets del Vallès (Barcelona), donde Grifols tiene una de sus tres plantas de fraccionado de plasma.

La nueva planta de la multinacional catalana en Clayton (Carolina del Norte), que estará plenamente operativa en 2015, ha supuesto una inversión de 370 millones de dólares y empleará a 200 personas. Desde 2001 la empresa ha invertido más de 7.000 millones de dólares en Estados Unidos. "Es más fácil trabajar aquí que en casa. Este país tiene muchos defectos, pero yo voy a hablar de las cosas buenas.

Es fácil venir e invertir. Por eso pido a al Gobierno de España y al de Cataluña que animen a las empresas a venir aquí. Europa también es importante pero si tienes éxito aquí tienes éxito en todo el mundo", señaló Grifols en su alocución. Por su parte, Gil-Casares destacó la trayectoria de Grifols como una de las empresas españolas con más inversión en Estados Unidos. "Grifols viene de Cataluña y nos hace muy feliz poder presumir de ello", afirmó.

En un principio estaba previsto que Mas liderase la delegación catalana durante los cuatro días del viaje pero, tras la abdicación del rey Juan Carlos, la Generalitat anunció que regresaría antes de lo previsto para poder asistir en Madrid al acto de proclamación de su hijo Felipe como nuevo rey, el jueves 19 de junio. La misión catalana, ya sin Mas, partirá hacia California esta tarde, con una programa al que se incorporan el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, y el de Agricultura y Medio Ambiente, Josep Maria Pelegrí.