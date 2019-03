Artur Mas: "No confiamos ciegamente en que por un cambio de rey se abrirán las puertas del paraíso"

SEGUIRÁ ADELANTE CON LA CONSULTA SOBERANISTA

No aplaudió al nuevo rey, pero Artur Mas ha dicho que le dará una oportunidad para que haga las cosas bien con Cataluña y actúe como árbitro con las instituciones. El presidente de la Generalitat ha reconocido, sin embargo, que no espera grandes cambios del nuevo monarca y ha recordado que con o sin ayuda seguirá adelante con la consulta soberanista. Según Mas, la mayoría de los catalanes no cree en el Estado español.