Artur Mas agradece que el rey encuentre un "problema en la relación Cataluña-España"

Mas, que ha hecho en el cementerio de Montjuic la tradicional ofrenda floral ante la tumba del presidente de la Generalitat republicana Francesc Macià en el 81 aniversario de su muerte, ha reivindicado el proceso participativo del 9N como el "mejor homenaje" que se le podría hacer".

"Reconocer un problema es la primera condición para tratar de resolverlo"

Sobre el mensaje navideño del rey, Artur Mas ha señalado que, hace dos años, cuando hubo las primeras manifestaciones masivas de catalanes para reclamar el derecho a decidir, desde el estado español "se menospreciaron y se ridiculizaron" y ahora, ha subrayado, "ya admite que hay un problema en la relación Cataluña-España". "Reconocer un problema es la primera condición para tratar de resolverlo, lo cual pasa por tratar a Cataluña con el respeto que se merece y por permitirle a sus ciudadanos decidir su futuro, que es el fondo del asunto", ha recalcado el president.

Según Mas, "el día que se entienda que Cataluña, no solo como nación muy antigua que es, sino la actual de nuestros días, tiene derecho a decidir democráticamente su futuro, habrá el respeto que tiene que haber entre naciones, que actualmente no existe, porque cualquier intento por parte de Cataluña de ejercer sus derechos, no es respetado por el Estado".

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, ha afirmado, tras depositar la ofrenda floral en la tumba de Macià, que "si el rey quiere evitar la confrontación" lo que tendría que hacer "es reclamar que sean puestas las urnas a disposición de los catalanes y que el gobierno español retire la querella interpuesta contra el gobierno catalán y nuestro presidente por el 9N".

Bosch se ha mostrado optimista sobre el desarrollo del proceso soberanista, si bien ha resaltado que las elecciones catalanas tienen que ser convocadas "pronto y, en todo caso, antes de la primavera" con la finalidad de poder pasar "a la siguiente fase".

La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha afirmado sobre el mensaje del rey, que está bien apelar al diálogo y a la convivencia, "pero el problema es cuando al otro lado no hay voluntad de dialogar y te encuentras con una pared". No obstante, De Gispert se ha mostrado "esperanzada" en que el pueblo catalán encontrará la forma de expresar su voluntad, y también en que los partidos, después de las fiestas navideñas, alcanzarán un acuerdo "para seguir avanzando, ya que ahora es el momento de la alta política".

Para el coordinador general de CDC, Josep Rull, "los catalanes están en el buen camino para culminar el proceso" soberanista emprendido, y ha reivindicado la forma de entender la política del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha indicado, por su parte, que el rey, respecto a las relaciones entre Cataluña y el resto de España, "ha hecho un llamamiento al diálogo, al consenso, a trabajar juntos para resolver estos problemas y, desde este punto de vista, es lo que le toca, ya que en una monarquía constitucional no corresponde que el Rey proponga las soluciones". En opinión del líder de Ciutadans (C's), Albert Rivera, el rey "ha hecho un discurso de renovación, que ha estado a la altura de las circunstancias de la España actual" y ha hablado sobre el proceso catalán "sin tapujos".