Arrimadas y Álvarez de Toledo cargan contra el director de TV3 por su procesamiento por desobediencia

El director de TV3, Vicent Sanchís, se vio acorralado anoche por los ataques de Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Cayetana Álvarez de Toledo (PP) en el debate electoral que tuvo lugar este miércoles en la televisión pública catalana. Ambas candidatas le recordaron al director de TV3 y moderador del debate que se encuentra procesado en la causa que lleva el Juzgado número 13 de Barcelona sobre la difusión de publicidad sobre referéndum del 1-O.

Tanto Álvarez de Toledo como Arrimadas pidieron en directo en la dimisión de Sanchís en la televisión pública catalana, e incluso la candidata de la formación naranja le entregó en mano una carta de dimisión ya redactada. Sanchís no quiso comentar los hechos esgrimiendo que él no era el uno de los candidatos presentes para debatir.

Sanchís fue procesado el pasado 4 de abril por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por un delito de desobediencia por la publicidad emitida sobre el referéndum ilegal del 1-O. Además de Sanchís, la jueza procesó por desobediencia a cerca de una veintena de cargos, la mayoría de medios públicos catalanes, entra los cuales estaba el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Nuria Llorach o la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal.

Según el auto de procesamiento del mismo juzgado, tanto Sanchís como los procesados mencionados anteriormente fueron advertidos por el Tribunal Constitucional "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", en relación a la suspensión previa del referéndum que había emitido el propio Tribunal el 7 de septiembre de 2017.

Sin embargo, y a pesar de la advertencia y de haber recibido un requerimiento personal, Sanchís permitió la emisión en la televisión pública catalana de anuncios institucionales sobre el referéndum ya declarado ilegal, como se reconoce en el mismo auto. Sanchís fue imputado finalmente por desobediencia y declaró como investigado el pasado 1 de marzo en el juzgado número 13 de Barcelona, donde contestó a las preguntas de las fiscalía y de su defensa y negó el delito de desobediencia del que se le acusaba. Acabada la instrucción, Sanchís fue procesado junto a una treintena de personas. La jueza mantuvo a todos ellos en libertad provisional sin fianza.

Reprobado desde su nombramiento

Vicent Sanchís ha tenido a la oposición en su contra desde su llegada al cargo. El Parlament de Catalunya reprobó su nombramiento en abril de 2017, una votación que consiguió la unanimidad de todos los grupos salvo los de Junts pel Sí, el único que defendió al vigente director.

Dicha reprobación también fue utilizada como ataque en el debate televisivo por las candidatas de PP y Ciudadanos, quienes le acusaron de ser una "anomalía". El director de TV3 defendió su presunción de inocencia, pero evitó contestar: "Yo no voy en ninguna lista y no voy a contestar, yo no estoy debatiendo con ustedes", concluyó.

Además de Arrimadas y Álvarez de Toledo, en el debate participaron Meritxell Batet representando al PSOE, Gabriel Rufián por Esquerra Republicana de Catalunya, Jaume Asens por En Comú Podem y Laura Borràs por Junts per Catalunya.

Anteriorente, Vicent Sanchís se había reconocido como independentista. Lo hizo en una entrevista en Al Rojo Vivo, días después del referéndum secesionista, pero el director de TV3 apuntó que ese motivo no influía en su hacer profesional y que TV3 no "tiene línea editorial". En el vídeo siguiente puedes ver la entrevista al director de TV3, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2017.