La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, ha negado que el certificado que hizo Baleares a la empresa vinculada a la trama Koldo sirviese como aval para que otros organismos realizaran contratos con esa compañía. Así lo ha defendido Armengol durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', en la que ha señalado que el certificado se realizó en agosto de 2020, mientras que los contratos de la empresa vinculada a la trama son anteriores a esa fecha.

Además, Armengol ha cuestionado que el Senado la interrogue en la comisión Koldo por el caso de las mascarillas de Baleares un día antes del día de reflexión a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo, y ha acusado al PP y Vox de crear "bulos" y "fango" porque preside el Congreso de los Diputados.

"Yo no estoy metida en ningún caso de corrupción. Me quieren inhabilitar como presidenta del Congreso diciendo que estoy metida en un caso de corrupción y no es cierto. Hacen ustedes una forma de hacer política que detesto", ha recalcado este viernes en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado, donde ha expresado que le gustaría que estas investigaciones sirvieran para algo.

Armengol comparece por tercera vez en una comisión de investigación parlamentaria para explicar su conocimiento como expresidenta de Baleares de la compra de 1,5 millones de mascarillas del Govern balear en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional por presunta corrupción y vinculada a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La presidenta del Congreso acude al Senado tras haber declarado ya en la comisión del Congreso el 13 de mayo y en la del Parlamento balear el 31 de mayo. En este sentido, ha remarcado la coincidencia de que su comparecencia se produzca a dos días de la celebración de las elecciones europeas, el 9 de junio, y el mismo día en el que el Parlamento balear publica las conclusiones de su comisión sin haber comparecido el supuesto mediador de la presunta trama Koldo García.

"Prefieren cerrar cuanto antes las conclusiones", ha dicho Armengol tras acusar a Vox de montar bulos para "crear una sombra" sobre su persona porque es la presidenta del Congreso. "Acaba de decir que Ábalos se ha llevado dinero y si no es fango eso, ¿qué es?", le ha reprochado al diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo, quien ha negado la acusación de crear bulos.

"De mi Gobierno no hay nadie que esté siendo investigado, la Fiscalía (europea) hace su trabajo y yo creo que en la Justicia. Y si hay alguien se ha corrompido en esta compra le tiene que caer todo el peso de la ley encima, solo faltaría", ha reiterado Armengol tras recalcar que "no ha habido absolutamente nada de corrupción" y "todo está bien hecho".

Así, la expresidenta de Baleares y presidenta del Congreso ha repetido que desconocía el expediente de compra y que la contratación se llevó a cabo después de una llamada del Ministerio de Transportes ofreciéndoles participar en una gran compra de material sanitario a la que decidieron ir porque el pago era a posterior y porque el precio de las mascarillas no era elevado.

"Yo no soy la que llevé el expediente, yo no soy la que decidí", ha vuelto a reiterar al igual que lo hizo en el Congreso y en el Parlamento balear, y después de explicar nuevamente que las mascarillas eran para uso domiciliario y se almacenaron para tener el stock de seguridad que le exigía el ministerio.

En este sentido, Armengol ha asegurado que conocía a Koldo García porque había viajado a Baleares junto a Ábalos varias veces, pero ha recalcado que ni se reunió nunca con él en su despacho, ni ha comido con él ni, que ella sepa, nadie de su gobierno lo hizo tampoco.

Además, ha negado que él o alguien del Ministerio de Transportes la presionaran para contratar con Soluciones de Gestión. Tras señalar que el contrato de emergencia fue avalado mediante un decreto ley -apoyado por todos los partidos políticos- y pasó los informes técnicos pertinentes, la expresidenta balear ha recalcado que la menor calidad de las mascarillas les llevó a interponer un expediente de reclamación que "luego se ha dejado caducar".