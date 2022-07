El juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha decretado el archivo de la causa contra la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, por presuntamente beneficiar a asociaciones amigas en la concesión de subvenciones.

El magistrado de instrucción apunta en su auto, al que ha tenido acceso laSexta, que los hechos denunciados no constituyen "infracción penal alguna", por lo que ordena su archivo. La demanda fue presentada por la desconocida Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, entidad desconocida hasta ahora e integrada por miembros anónimos. La querella apuntaba a la regidora por la presunta comisión de delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

De fondo estaba la concesión de subvenciones a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatori DESC o Ingenieros Sin Fronteras, a los que la citada Asociación por la Transparencia consideraba "afines" a la líder de Barcelona en Comú por su pasado como activista.

Por esta causa, Colau tuvo que declarar el pasado 4 de marzo ante el juez, una testifical en la que defendió la legalidad de las ayudas y aseguró que no influyó ni intervino en la concesión. Si no se abstuvo fue porque no tenía "intereses personales".

La propia Fiscalía Anticorrupción había reclamado el archivo de la causa al considerar que no había indicios de prevaricación, por lo que decaían "el resto de los tipos delictivos planteados, al traer causa todos ellos de una inicial y negada actuación ilícita por parte de la investigada" y que la afinidad de Colau con las asociaciones beneficiarias de las ayudas es "un ejercicio de imaginación sin base alguna".

La alcaldesa permanece imputada en otra causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona por los delitos de coacciones y prevaricación junto a los concejales Lucía Martín y Marc Serra. Se investiga si el Ayuntamiento protegió a los okupas de un edificio propiedad de un fondo buitre al multar a la citada empresa.