El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido que se espió a un número determinado de independentistas, cerca de una veintena y no los más de sesenta que publicó 'The New Yorker'.

La jefa del CNI, Paz Esteban, justificó este jueves en la comisión en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso la intervención a las telecomunicaciones mostrando a los diputados con acceso a información reservada las autorizaciones que otorgó el juez del Tribunal Supremo adscrito al órgano de inteligencia, Pablo Lucas.

De ellos, entre los que hay también ciudadanos anónimos, conocemos la identidad de más de una docena. Esta es la lista.

Pere Aragonès , president de la Generalitat de Catalunya -vicepresident de Quim Torra en la época en la que fue espiado.

, president de la Generalitat de Catalunya -vicepresident de Quim Torra en la época en la que fue espiado. Carles Riera , diputado de CUP.

, diputado de CUP. Jordi Sànchez , secretario general de Junts y expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

, secretario general de Junts y expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Míriam Nogueras , diputada de Junts,

, diputada de Junts, Albert Botran, diputado de CUP.

También están en la lista varias personas del entorno de Carles Puigdemont: el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, o su abogado, Gonzalo Boye.

Nogueras y Botran casualmente formaban parte de la comisión en la que Esteban hizo público el listado, y se enteraron in situ de que habían sido espiados.

Encuentro de Aragonès y Sánchez en Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han protagonizado este viernes, horas después de conocerse este listado, el protocolario saludo en la XXXVII Reunió Cercle d'Economia en plena polémica sobre el caso de espionaje a través del programa Pegasus.

En su encuentro, ambos líderes han mantenido una breve conversación en la que se ha hecho evidente la relevancia de los últimos hechos conocidos. Aragonès le ha insistido a Pedro Sánchez sobre la gravedad de la situación y en la necesidad de hablarlo cara a cara.

"Es urgente hablar", han sido sus palabras exactas según fuentes de la presidencia a laSexta.