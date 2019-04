Antonio Hernando reaparece en el papel de portavoz, pero poniendo voz a una nueva etapa para el PSOE. Arranca su primera rueda de prensa confesándose por confundir, según dice, la defensa del 'no' a Rajoy con un tema ético.

En este sentido, ha explicado cómo pasó de firme defensor del 'no es no' a poner voz y argumentos a la abstención. "Lo defendí considerando que esa era mi obligación. Podía no haberlo hecho y haber pedido que fuera otra persona, pero es mi cultura estar a las duras y a las maduras", ha afirmado el portavoz socialista.

Ahora, Hernando asegura está en paz consigo mismo. "Estoy tranquilo, sereno y convencido con lo que he hecho", reitera. El día que se convirtió a la abstención, Pedro Sánchez observaba desde la cuarta fila, y el que fuera su jefe empezó siendo políticamente correcto.

Una calma que precedió a la tempestad que se vio en el programa de Jordi Évole, donde Sánchez reconoció que había sido un chasco. "Fue una decepción que lo aceptara", afirmo el exsecretario general socialista en Salvados.

A ello ha respondido Hernando, pero sin rencor y agradecido: "No me van a escuchar nunca un reproche para Pedro Sánchez. Tengo respeto, consideración y afecto por Pedro Sánchez y una deuda política con él".

Hernando ha sido uno de los pocos que ha sobrevivido en el cargo a la etapa Pedro Sánchez. Ahora ya le toca defender los presupuestos. "Imposible que el PSOE apoye los presupuestos de Rajoy ni en el primer trámite ni en el final", asegura el portavoz.