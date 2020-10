Nueva división en el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de la pandemia del coronavirus. El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, de Ciudadanos, ha criticado la "confusión" que supone cerrar por días la región madrileña.

Garrido critica que "un anuncio tan importante como este" no haya sido comunicado al vicepresidente, Ignacio Aguado.

"Somos partidarios de no hacer este tipo de movimientos que confunden a los ciudadanos. Decirle que hasta el viernes no sé qué, el martes otra cosa distinta, pero luego el viernes comenzará algo... creo que no ayuda a combatir con eficacia la pandemia", argumenta.

Para Garrido, la solución pasa por lanzar "mensajes más nítidos" que se puedan "entender desde el principio". "Si se pregunta hoy a un ciudadano de Madrid, es posible que no sepa qué tiene que hacer y hasta qué día", agrega.

Pese a las críticas, Garrido cree que es "bueno" que haya diferencias entre PP y Ciudadanos en la gestión de la pandemia, reconociendo que ambos partidos coinciden "en el 99%" de sus discusiones.