Andalucía ha superado los ingresos hospitalarios de la primera ola. Este lunes, se ha registrado una nueva jornada de aumento de su presión asistencial con 153 pacientes ingresados por COVID-19 más que este domingo y alcanza los 2.763, lo que supone superar el pico registrado el 30 de marzo de 2.708 hospitalizados, de los que 438 se encontraban entonces en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Ahora los ingresados en estas unidades son 381, 22 más que el domingo.

Este lunes 2 de noviembre se contabilizan 4.406 positivos de coronavirus confirmados por PCR y test de antígenos, mayor cifra de contagios diarios un lunes en la segunda ola al ser casi el doble más que el anterior récord, que fue el dato del lunes pasado (2.649), según los datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 34 muertes.

No obstante, esta cifra de 4.406 contagios supone romper una racha de cuatro días con más de 5.000 casos en 24 horas, después de que se sumaran 5.243 el domingo, 5.622 el sábado -récord de positivos en la segunda ola-, 5.104 el viernes y 5.202 el jueves.

Situación a la que se ha referido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Twitter: "El miércoles avancé que superaríamos pronto el récord de hospitalizaciones y hoy es el día con más personas en los hospitales desde el inicio de la pandemia. Debemos extremar la prudencia y la responsabilidad. Si la situación no mejora, habrá que tomar medidas más difíciles".

Habla de medidas difíciles, aunque de momento no de confinamiento domiciliario. Sin embargo, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, este lunes en una entrevista en TVE decía: "Si sigue este número de contagios, de positivos y esta presión sanitaria yo no descartaría ningún escenario".

"El confinamiento ya lo sufrimos en el mes de marzo y si tuviera que volver en algún momento siempre va a ser con ese criterio de los expertos", ha agregado, citando los ejemplos de Francia, Alemania o Portugal. "Creo que España va por ese camino y me temo que en los próximos días esas decisiones pueden llegar", ha aseverado.