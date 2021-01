Andalucía ha notificado 5.723 contagios en 24 horas. Casi 1.300 sólo en Málaga. Hay 94 hospitalizados más y dos más en UCI. Una situación preocupante que ha llevado al presidente de la Junta de Andalucía a pedir a la población que se quede en su casa.

Se ha dirigido directamente a la ciudadanía para pedirle "responsabilidad y cabeza en cada uno de nuestros comportamientos", para lo que ha sugerido "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e "intentar no multiplicar reuniones sociales no necesarias". Ha alertado sobre la necesidad de no convertir las casas en "minirestaurantes" donde reunirse con amigos o familiares no convivientes.

"Les solicito a los ciudadanos de Andalucía que, en la medida de sus posibilidades, se queden en casa. No se trata de que nadie se encierre, pero intentemos no multiplicar nuestras reuniones sociales que sean innecesarias, que estemos en el núcleo familiar más esencial y que no traslademos, lo que estamos evitando que ocurra en la calle, a las familias", según el presidente, quien ha mostrado su preocupación por las reuniones de amigos en casas, montando una especie de "minirestaurante".

Este miércoles, ya confirmó confirmado que "es previsible" que, tras la reunión del conocido como comité de expertos de la Junta de este próximo viernes por la tarde, se tomen "nuevas decisiones en el ámbito de la limitación de movilidad desde el punto de vista geográfico", así como que serán "más duras" para "la propia actividad económica", según ha lamentado, porque "es el único instrumento que tenemos ahora mismo" para hacer frente a esta multiplicación de contagios.

"Ya adelanto que previsiblemente el viernes le daremos un giro al grifo hacia cerrar la movilidad entre los propios ciudadanos andaluces", ha reconocido el presidente de la Junta, que ha vinculado esta evolución "explosiva" de la pandemia tanto al efecto de "las fiestas de Navidad", pese a que, en ellas, "la mayoría de andaluces ha sido muy responsable", como a "la variante británica de este virus".

Preguntado sobre si cree que debería decretarse un "confinamiento total" en este contexto, Moreno ha recordado que "países con maquinarias económicas y sistemas sanitarios muy poderosos" como Alemania están recurriendo a esa medida, porque "la cepa británica está haciendo muchos estragos en Europa", pero ha apuntado que "esa decisión debería adoptarla, si la considera oportuna, el Gobierno de la nación", y ha subrayado que es "la máxima decisión de todas las posibles" para restringir la movilidad.

"Es una responsabilidad del propio Estado" que debería adoptar esa decisión "en común con todo el Estado, como se ha hecho en Alemania o en otras partes de Europa", según ha abundado el presidente andaluz, que ha abogado por que el Gobierno central "asuma una parte de responsabilidad" en la gestión de esta pandemia para "dar respuesta a situaciones de la magnitud como la que estamos viviendo".

Moreno ha precisado que la Junta no se plantea "ahora mismo" pedir el confinamiento total para Andalucía, que sigue por debajo de la media nacional en tasa de incidencia, pero "no descartamos nunca nada", y en todo caso el Gobierno de España "debería ir pensando si hay que ir tomando una medida de ese tipo para el conjunto del país", según ha deslizado.