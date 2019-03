ANC y Òmnium apoyan la nueva consulta en una concentración multitudinaria

Los partidarios de la consulta en Cataluña han vuelto a echarse a la calle este domingo. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han anunciado su respaldo a Artur Mas pese a haber roto el consenso con ERC tras su viraje en el proceso.

Apoyarán la consulta alternativa del 9N, aunque piden cambiarla para que se parezca "lo máximo posible" a la convocada, que se rehaga la unidad del bloque soberanista y que se celebren elecciones en clave plebiscitaria en los próximos 3 meses.

Para el Partido Popular, esta concentración no representa el sentir de todos los catalanes. "Los catalanes no queremos organizaciones separatistas que no nos representan", ha afirmado Alicia Sánchez Camacho.

El secretario general del PSOE, mientras, se ha referido a la propuesta como una consulta ilegal. "Que no nos engañen", ha sugerido Pedro Sánchez. Por su parte, Artur Mas sigue diciendo que no todo está perdido con ERC. Hoy mismo ha admitido que existe una brecha en la relación, pero no quiere hablar de una ruptura definitiva.

Y surge un posible nuevo socio para apoyar los presupuestos: el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que le ofrece la mano pero siempre que no convoque plebiscitarias con una candidatura indepentista unitaria. Mientras se negocia en los despachos, en la calle exigen la consulta.