La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado la "necesidad" de trabajar por una "igualdad real". Así se ha expresado la titular de la cartera en declaraciones concedidas a laSexta a raíz de los datos publicados en la primera encuesta monográfica del CIS sobre 'Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género'. Un informe que indica, entre otros datos, que el 44% de los hombres consideran que la igualdad ha ido demasiado lejos y los discrimina.

"Es un dato preocupante, pero hay muchos más datos, como que el 48% varones entiende que la desigualdad no se ha superado", ha expuesto Redondo, quien ha recordado que "el feminismo es igualdad y no es si no una mejora de la vida para todos". En este sentido, apunta la ministra que "todos somos feministas porque todos creemos en la igualdad", si bien "llevamos unos años de movimientos negacionistas que impiden tener esta concepción del feminismo, de la igualdad".

Además, ha advertido de que este pensamiento "se está moviendo de forma muy agresiva en redes sociales, con un movimiento político detrás que nos hace sospechar que en buena medida esas formas de entender el feminismo están detrás de los resultados de esta encuesta". Así, ha reivindicado la importancia de revertir esta percepción porque "el negacionismo genera muertes y es perjudicial", y ha precisado que en los últimos meses "56 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas".

Los negacionismos son pasos atrás que cuestan mucho revertir"

Por ello, ha sido tajante: "La violencia de género existe, es la expresión más salvaje de la desigualdad. Hay que trabajar en una sociedad que sea consciente de esta violencia. Tenemos que estar todos juntos en la búsqueda de una sociedad mejor. Los negacionismos son pasos atrás que cuestan mucho revertir". Precisamente, hay voces políticas que en los últimos años han afirmado que se han dado políticas de confrontación para alcanzar esa igualdad deseada entre mujeres y hombres.

El problema de la pornografía

Esto habría dado lugar, entre otros factores, a los datos que se refleja en la encuesta anteriormente mencionada. Y a esta cuestión ha respondido Redondo: "No soy consciente de que se haya dado una política de confrontación. Ha habido buenas leyes que nos han permitido avanzar. Somos un referente a nivel internacional. Somos el cuarto país del mundo en políticas de igualdad. Eso se hace con valentía y políticas que dan paso adelante". No obstante, ha subrayado que "en materia de igualdad no nos podemos permitir el conflicto".

"El problema es que todavía hay gente que no entiende la igualdad, en las actitudes negacionistas", ha añadido la ministra de Igualdad, que ha sido clara a la hora de afirmar que no va a ser "continuista" con las políticas feministas, pues estas siempre tienen que "avanzar". Así ha ahondado en esta idea: "Los avances se construyen sobre la base de lo que existe. Vamos a avanzar en derechos, a incrementar la igualdad necesaria entre todos. Confío en que la idea de igualdad convezca, tiene que estar en nuestro día a día".

En relación al dato de la encuesta que refleja que los varones de entre 17 y 24 años son los que más acusan la desigualdad, Redondo ha admitido que esta estadística le preocupa "muchísimo" y ha informado de que ya se está abordando: "Distintos ministerios estamos trabajando para evitar que los menores puedan acceder a la pornografía, que es un problema. La violencia de género de la pornografía está en el rechazo de determinada concepción de la igualdad".