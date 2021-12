La explosión de la sexta ola de coronavirus en España es ya un hecho y la incidencia de la variante Ómicron también. Sin embargo, sigue sin existir una línea común de actuación. No todas las comunidades están endureciendo las restricciones y desde el Gobierno central se limitan a decir que apoyan las restricciones que decida aplicar cada región. Mientras, los expertos insisten en que hay que mantener la precaución, aunque algunos mensajes políticos choquen con esta idea.

Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado convencida en las últimas horas de que “es cuestión de días” que la sexta ola comience a remitir. "Todo indica que empezará a bajar", ha insistido la dirigente del PP, que volvía a oponerse a los cierres afirmando que "no sirven de nada".

Unas palabras a las que el doctor de Joan Carles March, profesor de Salud Pública, respondía este lunes en Más Vale Tarde, aseverando que "lo que es seguro es que no es una cuestión de días", sino que "probablemente es una cuestión de semanas".

En este sentido, el especialista recuerda que "llevamos un mes de diciembre muy centrado en fiestas", tras el puente de la Constitución, la Navidad y en un momento en que aún queda Nochevieja, lo cual "nos lleva a que tengamos unas cifras de contagios que van a seguir subiendo". Y advierte, "se sigue subiendo y probablemente no llegamos a las cifras reales". En opinión de March, "estamos seguramente infravalorando las cifras reales" debido al colapso de los centros de salud que lleva a que "mucha gente hace autodiagnóstico" y no se refleje en las estadísticas.

En la misma línea se ha pronunciado Margarita del Val, reconocida viróloga del CSIC. En una entrevista en TVE, la experta analizaba los peligros de la variante ómicron. "No parece que eso sea (las palabras de Ayuso) un buen análisis, decir que la situación vaya a bajar pronto. Dependerá de nosotros", sentenciaba Del Val.

Menos optimista que Ayuso se ha mostrado el presidente del Gobierno. Aunque ha restado gravedad a ómicron por sus síntomas, en la mayoría de los casos menores, Sánchez admite que las cifras de contagio son "altas". Sin embargo, cree que las hospitalizaciones e ingresos en UCIs no serán como en olas previas. En su mensaje, el presidente apuesta por "perseverar" en la vacunación, la autoprotección y la unidad institucional, que entiende como apoyo a las CCAA en las medidas que adopten.

Unas palabras que no convencen a los expertos. La gran parte de la comunidad científica insiste en que hay que ser prudentes y se niegan a hablar de una etapa final de la pandemia.

Esta misma mañana, el profesor Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad, ha confesado en Al Rojo Vivo que le preocupa mucho que se traslade a la ciudadanía que se trata de una ola más leve. Y es que cree que “no podemos asistir impasibles a que nuestro sistema sanitario se deteriore. Hace mucho daño, no solo porque no se pueda atender a personas con COVID, sino porque hay personas con enfermedades crónicas que se ven muy afectadas”. Así, para Olmos es importante tener en cuenta el “daño moral” que se está haciendo a los sanitarios con este tipo de mensajes.

"Hay decisiones muy acertadas que se han tomado" pero su consejo es que las decisiones se tomen primero por un conjunto de expertos y luego sean los gobiernos las que las apliquen, sin que haya discrepancias entre administraciones. Tampoco cree este experto que se pueda hablar del fin de la pandemia, como hacen algunos.

Los datos también hablan

Lo cierto es que analizando los datos no hay dudas. Aún no hemos alcanzado el pico de contagios de esta nueva ola y la variante ómicron se muestra implacable. La incidencia de coronavirus escala hasta los 1.206,21 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y crece 300 puntos desde el jueves. Unos datos nunca antes vistos durante la pandemia que se registran en plena Navidad.

Según los casos notificados por Sanidad, los contagios ascienden a los 214.619 desde el jueves (el último del que se disponen cifras oficiales del Ministerio de Sanidad ya que en Nochebuena no se actualizaron), de los cuales 23.311 se han notificado en las últimas 24 horas, y se suman 120 muertes por el COVID-19 en los últimos cuatro días.

En cuanto a la situación en los hospitales, hay 1.606 pacientes más hospitalizados por coronavirus, 9.530 en total. La presión crece del 6,4% al 7,69%; mientras que en las UCI hay ingresados 200 pacientes más por COVID-19. La tasa de ocupación de camas UCI pasa del 16,27% al 18,26% en estos últimos cuatro días.

Y precisamente si ponemos el foco en las UCI, los datos son más relevantes. El día 1 de diciembre la ocupación en UCI estaba en el 8%. El día 23 de diciembre en el 15%. Con los últimos datos, los de este lunes, está ya en el 18%.

Así se empieza a cumplir la previsión que hacía Josep Corbella en Al Rojo Vivo. El experto alertaba de que aunque la gravedad de ómicron sea menor en cuanto a síntomas, como su capacidad de contagio es mucho mayor que la de otras variantes, igualmente iba a verse presionado el sistema sanitario.

Y otro dato: ómicron ya es la variante que predomina en Madrid y Canarias, suponiendo el 55,4 y 54,8 por ciento de los contagios en la semana del 13 al 19 de diciembre, respectivamente.

Varias comunidades están tomando medidas contundentes. Se trata de Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias, que han negociado restricciones que van encaminadas a limitar el ocio nocturno y restringir los horarios en la restauración. También hoy las anunciarán Galicia y Euskadi. Mientras, Madrid se resiste. Hoy, fuentes de la Consejería de Sanidad han señalado a laSexta que no anunciarán nada de cara a Nochevieja y próximos días.