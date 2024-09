Una despreocupación que comienza a cambiar a partir de septiembre, fecha en la que comienzan los nervios. El 13 de septiembre envía un artículo de 'El Confidencial' al empresario en el que le acusan de que desvía las donaciones para su campaña a cuentas con dinero de un chiringuito denunciado por la CNMV. Tras esto, Álvaro Romillo informa al líder de Se Acabó la Fiesta que han tenido que cerrar la empresa Madeira Club Invest (MIC) porque "básicamente nos han bloqueado las cuentas por estar dentro de una investigación".

En ese momento empiezan a saltar las alarmas. Alvise asegura que "me están atacando diciendo que yo lo patrocinaba" y Romillo asegura que niega todo lo de "milllon en crypto's y he dicho que están diciendo tonterías al relacionarnos con política". Además, el empresario apuntilla en la conversación que "no me ataca a mí, más bien a ti".