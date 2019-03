Hace un año que el independentismo se levantaba por su ley de referéndum: 72 diputados votaban a favor de comenzar la hoja de ruta independentista. "Se convirtió la ilusión colectiva de mucha gente en una gran ficción política" ha asegurado Joan Coscubiela, exportavoz de Catalunya Sí que es Pot.

"Si me llegan a decir que la mejor defensa de mis derechos no la encontraría en Barcelona y la tengo que buscar en las instituciones del Estado, no me lo habría creído" ha defendido Miquel Iceta, primer secretario del PSC.

Lo dicen los que estuvieron allí, intentando frenar lo que allí ya llamaban, la "estafa política". Los debates del 6 y 7 de Septiembre en el Parlament se convirtieron en una constante de alteraciones, rifirafes y gestos que un año después recuerdan los protagonistas para que no se vuelvan a repetir. "No queremos hacer una reflexión hoy para sacar reproches, sino para evitar que se vuelvan a repetir esos errores " ha dicho Iceta.

Ahora, miran al futuro, con la voluntad de nuevo, de un referéndum pactado por parte del nuevo Govern, advierten: "Eso hay que conseguirlo sin la vía unilateral porque lo único que ha hecho es perjudicar a Cataluña" ha asegurado la alcaldesa Ada Colau.

No son optimistas pero tampoco se resignan. Dicen que seguirán luchando para que no se fragmente la sociedad catalana.