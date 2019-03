Almodóvar: "Si fuese preferentista y me enterara del escándalo de las tarjetas, a Blesa y Rato les cortaría el gañote"

Durante una entrevista en la cadena SER, Pedro Almodóvar ha analizado la actualidad política. Ha cuestionado la actitud del Gobierno en la crisis del ébola, el papel político del Partido Popular y del PSOE y a los responsables de la estafa de las preferentes.

Al respecto, ha dicho: "Si hubiese sido un hombre analfabeto, gallego, al que le han hecho firmar con el dedo porque no sé escribir, me voy, espero al señor Blesa o al señor Rato y les corto el gañote".

Almodóvar ha sido especialmente crítico con la gestión del ébola en España. Ni aprueba la gestión inicial de Mato y el Consejero de Sanidad madrileño, ni la del gabinete que ahora dirige la vicepresidenta del Gobierno. "La superioridad con la que se explica Mato me hace pensar que nos están echando una continua bronca, sin decir ni una sola palabra de lo que tenemos que hacer".



También ha repasado los nuevos actores del mapa político, bromeando sobre Pedro Sánchez, a quien ve "guapo", pero asegurando que no le votaría, ya que no va a votar seguro "ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular". No obstante, sobre si votará a Podemos no ha sido tan rotundo, pero dice que ya han conseguido algo, ya que "cada vez que alguien se mete con Podemos, provoca un montón de adhesiones más".



Almodóvar también ha alabado la paciencia de la sociedad española, diciendo que "somos santos" por aguantar todo lo que estamos aguantando, ya que motivos para indignarnos sí que hay. Afirma que "estamos estupefactos viendo cómo los niveles de descaro y de corrupción siguen superándose".



Para él, el ejemplo más hiriente y más cercano es el de las tarjetas opacas, sobre las que ha hablado sin moderse la lengua: "Si fuese preferentista y me enterara del escándalo de las tarjetas, a Blesa y Rato les cortaría el gañote".