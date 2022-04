El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha atendido a los medios de comunicación durante los actos del Ayuntamiento de Madrid por la Semana Santa en la capital. Preguntado por el escándalo de las comisiones de Alberto Luceño y Luis Medina, Martínez-Almeida ha insistido en que el Consistorio no les ha pagado "un solo euro", transmitiendo "tranquilidad total y absoluta".

Eso sí, como hiciera Bernd Schuster con Álvarez Izquierdo preguntando "de dónde era el árbitro", el alcalde se ha preguntado ante los medios "de quién depende la Fiscalía", un dardo a Dolores Delgado, a la que achaca que "solo investigue a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid".

No obstante, Martínez-Almeida ha aprovechado precisamente la figura de la Fiscalía para lanzar un segundo dardo a la izquierda. "¿Acaso la izquierda tiene más pruebas que la Fiscalía? La izquierda desprecia el trabajo de la Fiscalía", ha censurado el alcalde.

También ha tenido palabras para Rita Maestre, lanzando otra pregunta: "¿Por qué el representante de Más Madrid votó a favor de este contrato y nos felicitó por este contrato?".

"No se les informó -sobre el contrato-: votaron. La pregunta es por qué votaron lo que votaron. Yo soy consejero de una sociedad, tengo que emitir un voto y me garantizo que tengo la información suficiente. Lo que no lograron en las urnas, no lo van a lograr con una cacería", advierte Martínez-Almeida.