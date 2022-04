El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha definido este jueves como "víctima de un delito, en referencia al pelotazo de las mascarillas, y ha cargado contra "la izquierda" por pedirle que dimita. "Uno es la víctima de un delito y la izquierda dice que tiene que dimitir", ha denunciado, tras lo que ha subrayado que "la oposición del Ayuntamiento de Madrid ha decidido en un solo día que aquí el culpable no es el que estafa, sino el estafado".

Así, ha insistido en que el Ayuntamiento ha sido "estafado", y ha asegurado que van a "perseguir hasta el último céntimo de euro" y "todas las responsabilidades que se hayan producido". "Vamos a cumplir con nuestra obligación", ha declarado.

En lo referente a por qué no tomaron acciones judiciales cuando Fiscalía Anticorrupción informó de la investigación, el alcalde de Madrid ha señalado que a ellos solo le "requirieron una documentación relativa al famoso contrato en diciembre de 2020", y que "en febrero de 2021 llaman a una persona del ayuntamiento, a la responsable de la contratación, a declarar como testigo en las diligencias previas que había abierto la Fiscalía". "A partir de ahí, nosotros no teníamos más información sobre qué se estaba investigando, cuáles eran los delitos que se estaban investigando", ha defendido.

En este sentido, Almeida ha destacado que "en las diligencias previas no se puede comparecer y, por tanto, uno no se puede personar". "No es una cuestión que decida el Ayuntamiento, pero nos personamos nada más admitirse la querella", ha afirmado el alcalde popular, quien ha subrayado que "la Fiscalía ha investigado durante 17 meses, y ha habido una instrucción de más de 3.000 folios en la que la Fiscalía ha exonerado de cualquier tipo de responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid".

De esta forma, ha acusado a "la izquierda" de pretender que "dimita aquel que no tiene nada que ver con los hechos". "Para la izquierda es mejor ser imputada por encubrir abusos sexuales realizados por tu pareja, que la Fiscalía diga que no hay ninguna responsabilidad", ha manifestado Almeida.

En la misma línea, el alcalde de Madrid ha dicho que "si uno no es de izquierdas, y la Fiscalía dice que no se tiene nada que ver, y que el Ayuntamiento es el estafado, se lanzan como una jauría". "Y la única razón que hay es que la izquierda no puede acabar con las políticas del centro derecha de Madrid, por lo que quieren acabar políticamente con las personas", ha expresado, al tiempo que ha denunciado que "han puesto en marcha un proceso de cacería, de destrucción de la persona para ver si de esa manera pueden intentar acceder al poder".