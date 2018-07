Alexandra Fernández: "Queremos expresar el agotamiento de gallegos cansados de esperar"

LA DIPUTADA EXPLICA QUE EL 'NO' DE EN MAREA ES UN "NO AL CONTINUISMO"

La representante de En Marea, Alexandra Fernández, ha comenzado su intervención en el Congreso con unos versos de Xohana Torres para hablar del "hartazgo" y "agotamiento" de gallegos de esperar "un ciclo de cambio político y radicales transformaciones democráticas en el Estado español". Un "deseo" que, según ha señalado Fernández, al que "Pedro Sánchez no ha sabido o no ha querido darle respuesta". Por ello, señala la diputada de En Marea que el voto de su grupo será un "no al continuismo".