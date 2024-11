Aldama insiste en que el Gobierno no ha contado toda la verdad sobre la visita de Delcy Rodríguez: "Sabían que tenía sanciones"

Víctor de Aldama ha vuelto a insistir en que el Gobierno no ha contado toda la verdad sobre la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presunto comisionista de la 'trama Koldo' ha indicado que sabían que tenía sanciones un mes antes de su viaje.

"A ella se le invita un mes antes de que llegue a España y ella ya avisa de sus sanciones. El Gobierno le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema", ha explicado en una entrevista en 'Herrera Cope'.

Por este motivo, ha confesado que no entiende que se cancelara su viaje el mismo día. "Dos horas antes de que aterrice, me llaman para decirme que llame al avión y le diga que dé la vuelta", ha asegurado. Según el Gobierno, fue entonces cuando se enteraron de que Delcy no podía aterrizar en España.

Aldama asegura que gestionó el viaje por su buena relación con la vicepresidenta y que, según él, contó con la ayuda de José Luis Ábalos. "En el interior del avión hubo una serie de conversaciones. Ella dijo que no iba a ser detenida y que llamara a quien tuviera que llamar", ha destacado.

Cosa que el entonces comisario de Barajas, Jesús María Gómez, también negó en la comisión del Senado. "Esa persona no subió al avión", aseguró.

De esta forma, parece que las palabras de Aldama van en contra de todo lo que dicen los demás. Él asegura que el objetivo de la visita era reunirse con Pedro Sánchez y algunos ministros, algo que también ha rechazado María Jesús Montero. "Le digo que es radicalmente falso", ha señalado.

Por otro lado, el empresario también deja caer que Delcy habría querido reunirse también con la entonces fiscal general del Estado. "Es un tema que estamos aportando en Fiscalía, por lo que preferiría dejarlo ahí", ha confesado, sin querer dar más detalles.