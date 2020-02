La alcaldesa de Vic (Barcelona) y diputada de JXCat en el Parlament, Anna Erra, ha pedido a los "catalanes autóctonos" a no hablar en castellano a gente que "por por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana". "Poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana", ha dicho este miércoles en el Parlament catalán.

Palabras que han causado sorpresa en el hemiciclo. De hecho, varios diputados de la oposición se han echado las manos a la cabeza por las referencias al "aspecto físico" de la alcaldesa independentista. El líder del PP en la Cámara catalana, Alejandro Fernández, situado justo detrás de Erra en el pleno, no ha podido ocultar su sorpresa por estas palabras.

Tampoco han sentado bien al diputado socialista Pol Gibert, que ha escrito en su cuenta de Twitter: "Hoy hemos escuchado a una diputada de JxCat hablando de catalanes 'autóctonos' y de las diferencias 'físicas' entre catalanes y extranjeros. Por desgracia, a los racistas no se les identifica por sus características físicas".

Ciudadanos ya ha pedido al Parlament que condene las expresiones de la alcaldesa de Vic, a las que tacha de "racistas y supremacistas".