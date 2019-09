Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, Madrid, no cede y mantendrá a su hermana y a su tío colocados a dedo en el Ayuntamiento. Así lo ha manifestado en una entrevista en la 'Cadena Ser': "No lo voy a revocar porque los ciudadanos me otorgaron la responsabilidad de gestionar una gran ciudad como es Móstoles, salpicada por corrupción", ha explicado, haciendo referencia a los casos Púnica, Gürtel y Lezo.

"Yo creo que tengo la obligación de hacerlo de la mejor forma posible. Desde el Gabinete de alcaldía nos rodeamos de las personas cualificadas profesionalmente y de absoluta confianza", ha expresado, justificando así la valía de sus familiares para ocupar los cargos asignados.

Mediante un decreto y sin pasar por el pleno, la regidora socialista creó un cargo para su hermana. Por ser la coordinadora de "mensajes y redes sociales" recibirá un sueldo de 52.000 euros al año. También ha ascendido a su tío: de funcionario del área de cultura a director técnico de Deportes. Este cambio ha supuesto un aumento de 1.600 euros al mes.

"No creo que el partido me lo vaya a pedir"

En la entrevista radiofónica, Posse ha añadido que no ha recibido ninguna llamada por parte del PSOE de Madrid. Tampoco espera que le pidan que revoque los cargos: "El partido no creo que me lo vaya a pedir porque todos los partidos se organizan en su autonomía, local, regional o nacional como ellos creen que es conveniente que tienen que hacerlo".

Sin embargo, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, explicó que "estudiarían el asunto porque el partido tiene procedimientos para actuar, en su caso, en consecuencia".

Los que sí han manifestado su malestar son los socios del PSOE en el gobierno. Desde Más Madrid-Ganar Móstoles, el líder Gabriel Ortega, ha pedido a la alcaldesa que anule y retire el decreto que nombra a su hermana. Además, se han mostrado "preocupados" por "la escalada de decisiones que se están tomando de forma completamente errada", Y es que la alcaldesa también se subió el sueldo al inicio de legislatura: cobra 82.000 euros anuales.