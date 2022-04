El alcalde de la localidad catalana de Caldes de Malavella de Junts per Cat, Salvador Balliu, ha protagonizado un polémico vídeo en el que aparece amenazando a unos okupas con un hacha. Como se muestra en el vídeo que ha difundido la 'Cadena Ser', el edil se encaró con el grupo de jóvenes que se había instalado en su segunda residencia durante al Semana Santa.

Las imágenes reflejan como Balliu, hacha en mano, discute con los jóvenes a quienes les grita que les quiere fuera de su recinto y les dice que a él ke han "pagado para que os eche".

Los okupas le piden que se calmeny que pare, y le comunican que tienen intención de marcharse. "¿De qué vas, tío?, "nos vamos a ir, pero de qué vas, que no hemos encontrado nada, que es Semana Santa", le espetan, justificando que no habían encontrado alojamiento para la temporada vacacional.

Finalmente, el alcalde se da la vuelta y se marcha mientras los jóvenes que okupan su vivienda le graban con sus teléfonos.

Tras la polémica que ha generado la distribución del vídeo, el edil ha dicho que actuó "en defensa propia" y ha lamentado la "desagradable" situación que se ha generado y la "confusión y polémica". "Me avisaron de que me habían ocupado la casa y que cuando llegase ya no estarían, pero al entrar me apareció un perro, una señora y dos chicos muy grandes con palos", ha explicado.

Aunque dice sentir las imágenes que se han difundido, Balliu ha insistido en que "fue en defensa personal": "Había tres personas que me estaban atacando y tenía que defenderme de alguna manera".

Desde el grupo municipal de ayuntamiento SOM Caldes creen que la actuación del alcalde fue "inadmisible" y recuerdan que "nadie se pude tomar la justicia por su mano, menos un cargo público", por lo que piden a ERC y En Comú Podem emprender conjuntamente una acción de reprobación al alcalde, al que piden que dimita inmediatamente.

Además, reprochan a Junts que "no se haya posicionado claramente en contra de esta situación".

En Más Vale Tarde, la abogada Beatriz de Vicente ha explicado que ante este tipo de casos lo adecuado sería llamar a la policía y no actuar en tu propio derecho, como hizo el alcalde. Además, diferencia la situación en función de si es una primera vivienda o una segunda vivienda, como es en este caso. Así, los okupas perturban "la posesión" no la propiedad. Lo recomendado es iniciar un proceso legal, aunque avisa: "Suele ser arduo y pesado".