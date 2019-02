Albert Rivera responde a Narbona: "Pedro Sánchez en España no juega a lo mismo que los socialdemócratas europeos"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha contestado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que "no le merece ningún respeto" un partido que ha sido capaz de negociar con los que quieren "romper" España, y ha asegurado que han sido los socialistas, y no él, quienes han roto con el constitucionalismo.

Rivera, en una entrevista en la Cope, ha hablado así de la carta que Narbona le ha enviado reprochándole que dé prioridad a pactar con Vox y critica que haya abandonado la senda del entendimiento, después de que Cs haya rechazado cualquier pacto postelectoral con el PSOE o Pedro Sánchez.

No ha contestado claramente si ese veto al PSOE es o no reversible, pero sí ha insistido en que Pedro Sánchez ha roto el diálogo con el constitucionalismo al aceptar negociar los 21 puntos del documento del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Si él hubiera sido el presidente del Gobierno, ha señalado, hubiera advertido a Torra que si no retiraba ese documento le enviaría un requerimiento.

"Yo me metí en política hace una década para defender la Constitución y que no hubiera presidentes como Sánchez", ha dicho al reafirmarse en que Cs no pactará con el PSOE.

Enlazando con Cataluña, ha asegurado que si él es presidente del Gobierno iniciará los trámites para aplicar el 155, pero no se ha mostrado partidario de formalizar una candidatura conjunta en el Senado con el PP para asegurar esa mayoría necesaria que se requiere para poner en marcha esta medida especial.

Narbona pide por carta a Albert Rivera "cordura" para que elimine el "cordón sanitario" al PSOE

La Presidenta del PSOE ha pedido al líder de Ciudadanos que recapacite sobre su veto al partido.El PSOE sigue sin entender por qué Ciudadanos ha establecido un cordón sanitario frente al PSOE asegurando que de ninguna manera van a pactar con ellos después de las Elecciones Generales.