Narbona pide por carta a Albert Rivera "cordura" para que elimine el "cordón sanitario" al PSOE

El PSOE sigue sin entender por qué Ciudadanos ha establecido un cordón sanitario frente al PSOE asegurando que de ninguna manera van a pactar con ellos después de las Elecciones Generales.

Cristina Narbona, la Presidenta del Partido Socialista, acaba de enviar una carta al propio Rivera. En ella, le pide "cordura" y le insta a recapacitar sobre el "cordón sanitario".

La dirigente socialista muestra su "pesar" por la decisión de la Ejecutiva de Ciudadanos de excluir al PSOE de su política de pactos. "Las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender", indica Narbona.

La presidenta socialista le afea a Rivera la "preferencia por un entendimiento con la extrema derecha", en referencia a un potencial acuerdo con Vox que califica de "injustificable". Además, mantiene "su mano tendida" a Ciudadanos, de quien dice que está "llamado a jugar un papel importante en la búsqueda de soluciones" en la política española.

Rivera no ha tardado en responder a la misiva, afirmando que "no le merece ningún respeto" un partido que ha sido capaz de negociar con los que quieren "romper" España, y ha asegurado que han sido los socialistas, y no él, quienes han roto con el constitucionalismo. No ha contestado claramente si ese veto al PSOE es o no reversible, pero sí ha insistido en que Pedro Sánchez ha roto el diálogo con el constitucionalismo al pactar con Torra.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también se ha pronunciado afirmando que Ciudadanos debería rectificar su decisión de vetar al PSOE porque en Europa "nadie comprende" que se pueda poner un "cordón sanitario" a un partido que ha traído "muchísimo" de "lo bueno" a España.