Albert Rivera defiende la aplicación 155: "Aplicar la Constitución no es una opción, es una obligación"

El líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha defendido hoy que haya una elecciones "legales, democráticas y autonómicas" en Cataluña el próximo 28 de enero para "restablecer la democracia" y ha rechazado así una gestora de gobierno "sine die" al frente de la Generalitat.

"Para nosotros el objetivo es una salida democrática, no es estar con una gestora de gobierno sine die y sin plazo, se tiene que acotar y cuánto antes convocar elecciones", ha apuntado en rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona.

Rivera ha hecho esta valoración después de la comparecencia en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha detallado los objetivos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, así como algunas de las medidas que se trasladarán al Senado, como la convocatoria de elecciones en el plazo de seis meses y el cese del Govern.

Rivera ha admitido que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se comprometiera mismo a convocar unas elecciones autonómicas "sin boicots" se tendría que replantear la aplicación del artículo 155, pero ha asegurado que esta opción "no parece realista" dadas las últimas actuaciones del ejecutivo catalán.

El líder del partido naranja ha abogado por que todas las formaciones se puedan presentar a los comicios, incluso las que lleven la independencia en su programa: "El problema no es defender la independencia, si es por cauces democráticos, el problema es saltarse las leyes. El problema no es lo que digas, sino lo que hagas".

Rivera ha defendido que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es la "única opción" del Gobierno para responder a un Govern "en rebelión", que capitaneado por el presidente y el vicepresidente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ha "pisoteado las libertades y los derechos" de la ciudadanía.

"Hoy tenemos un gobierno que no es democrático en Cataluña, tenemos un gobierno que ha perdido la autoridad y que no puede dar órdenes a nadie porque no respeta sus propias órdenes", ha dicho. Más allá de la convocatoria de unas autonómicas, el líder de C's ha apuntado que la aplicación del artículo 155 también tiene que servir para enderezar la situación económica tras la marcha "de más de 1.200 empresas" del territorio catalán y para garantizar la seguridad ciudadana evitando el enfrentamiento de los cuerpos policiales.

"Si el 23-F fue una fecha difícil para la democracia española pero lo superamos; si la lucha antiterrorista también fue dolorosa, difícil y muchas veces a punto del chantaje por parte de los terroristas y también lo superamos; tampoco el golpe a la democracia de Puigdemont y Junqueras va a liquidar lo que hemos logrado después de tantos años", ha resuelto.