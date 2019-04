Albert Rivera acusa a Rajoy de adoptar propuestas de Ciudadanos

El líder de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha lamentado la nula "autocrítica y humildad" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como su "triunfalismo poco realista" en un debate sobre el Estado de la Nación que muestra "los últimos coletazos y el fin de un bipartidismo decadente".

En rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, Rivera ha criticado que el debate en el Congreso "ha mostrado un presidente que saca pecho de unos pocos datos económicos de los malos que tenemos y que no ha sido capaz de reconocer los errores por meter mano en la justicia, politizar la fiscalía, subir el IRPF o los casos Bárcenas y PP".

Le ha recordado en este sentido que "sin autocrítica, sin disculpas y sin mirar a los ojos de los españoles no se puede reconstruir el proyecto político español", y ha acusado al PP de "carecer de principio de realidad al decir que la crisis es historia".

"Ese triunfalismo es muy poco realista y poco humilde. No puede sacar pecho de unos datos peores que el Gobierno anterior", ha recalcado. "En algunos datos macroeconómicos la situación está mejor, pero en datos sociales mucho peor, no se puede hacer balance triunfalista y positivo. No ha estado a la altura", ha apuntado.

En todo caso, Rivera ha recordado que "es el último debate de la legislatura y los españoles decidirán si ha sido el último de Rajoy", así como "el último debate del bipartidismo y del sistema de partidos como lo hemos entendido hasta la fecha. Tras treinta años de democracia se va a abrir una nueva etapa política".