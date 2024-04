El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves "no hay ningún indicio de que vayamos a Tercera Guerra mundial o que OTAN entre en guerra con algún país". Y ha señalado que los españoles pueden estar "muy tranquilos" porque su seguridad "está perfectamente cubierta".

Así se ha distanciado de unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, hace semanas, que alertó de que la amenaza de una guerra es "total y absoluta". "En la OTAN no suenan tambores de guerra. Sigue siendo una organización defensiva para defender la democracia", ha destacado el ministro en un entrevista en RNE, que ha coincidido con el 75 aniversario de la Alianza Atlántica.

"No va a haber acción ofensiva de la OTAN. Lo que sí ha habido en torno a la mesa es el deseo de seguir apoyando a Ucrania para que se respete su soberanía, su integridad territorial, los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha trasladado Albares. "Si queremos que el mundo de mañana sea más seguro, necesitamos que la guerra de agresión no triunfe", ha aseverado.

Por eso, sí que ha alertado sobre una "guerra de agresión a uno de los estados más grandes del continente europeo, que es Ucrania, por parte de Rusia". "No hay que minimizarlo", ha advertido.

No obstante, ha querido trasladar que "en estos momentos no hay ningún indicio de que vayamos hacia la Tercera Guerra Mundial como en ocasiones se puede leer o que Europa o la OTAN puedan entrar en guerra con ningún país", ha sentenciado Albares.

De esta manera, el ministro ha defendido que la OTAN sigue siendo la organización "que provee de mayor seguridad a sus Estados miembros". "Por lo tanto, los españoles pueden estar muy tranquilos porque su seguridad está perfectamente cubierta", ha sentenciado.