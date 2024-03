El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha tildado de "disparate" las acusaciones de Israel al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "recompensar al terrorismo" al apostar por reconocer el Estado de Palestina en esta legislatura. "Es un disparate unir ambas cosas. La posición del Gobierno de España ha sido clara desde el 7 de octubre. Condenamos el acto terrorista de Hamás, y lo hemos reiterado", ha sostenido este martes el ministro.

Albares, además, ha vuelto a condenar los "actos terroristas de Hamás", señalando que el grupo islamista "no es un socio para la paz, pero el pueblo palestino no puede estar condenado a ser un pueblo refugiado eternamente". Así lo ha expresado en una entrevista en Cadena Ser, donde ha asegurado que los palestinos tienen "derecho a una tierra y esperanza, al Estado palestino".

Una "esperanza", añade Albares, que "no tiene que ser una quimera" porque "puede ser viable con Gaza y Cisjordania bajo la Autoridad Palestina, conectadas con un corredor". "Que tengan un puerto en Gaza que hoy no tienen con salida al mar y capital en Jerusalén Este y esto no es incompatible con tener a Israel como amigo", ha señalado el ministro, rebajando las tensiones con el país judío. "La esperanza del pueblo palestino y seguridad de Israel están entrelazadas", ha zanjado.

Sobre la resolución de la ONU

En cuanto a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto el fuego en Gaza, ha asegurado que "tiene un gran valor" porque emana del "órgano llamado a velar por la paz mundial". "Hoy, la comunidad internacional tiene una resolución hacia el alto al fuego, algo que España lleva pidiendo durante muchos meses y no vamos a cesar de repetir", ha añadido.

Asimismo, ha aseverado que "la aplicación práctica, como Israel no da muestras de cumplir esa resolución, puede que no se traduzca inmediatamente en actos, pero está claro que la voz diplomática mundial al más alto nivel ha dicho que hasta aquí ha llegado la violencia". "Ni un día más y eso lleva manteniendo España", agrega. Sobre si Israel incumplirá la resolución, ha asegurado que "para eso tendría que tomar otra resolución el Consejo": "La resolución debe cumplirse, pero la ONU no tiene elementos para imponerla sobre el terreno".

El ministro ha lamentado que se sigan matando a palestinos y sigan los rehenes en manos de Hamás, algo que provoca "mucha frustración porque cuando hablamos de 32.000 muertos son personas de carne y hueso, y si no hacemos nada, la cifra será mayor". "Por eso, España pide un alto el fuego, entrada de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes".