Aguirre no aprecia diferencias entre los candidatos del PSOE: "Uno de ellos es guapísimo"

"No tengo nada en contra de las primarias pero tienen que ser el momento de exponer diferencias porque se trata de elegir a uno en función de lo que piensa y de lo que lo diferencia", ha apuntado Aguirre.



Eso le ha llevado a afirmar que no ve "diferencias" entre Sánchez, Madina y Pérez Tapias, los candidatos a ser secretario general del PSOE. Uno de ellos será elegido por los militantes el próximo 13 de julio. "Me gustaría más un debate ideas, que no de nombres, que si este es guapo...", ha contestado para añadir, entre bromas iniciadas por la prensa, que "uno es guapísimo".



Pablo Iglesias, “máximo adalid de Herrira en Madrid”

Aguirre abundaba en la presunta vinculación de Pablo Iglesias, líder de la formación Podemos, con la red de apoyo a los presos etarras. La presidenta del PP de Madrid insiste en destacar a Iglesias como el “máximo adalid” de Herrira en Madrid.

'Pablo Iglesias está a favor del régimen bolivariano chavista, ahora con Maduro'

Su reiteración llega después de que afirmara que Podemos "está con el chavismo, con el castrismo y con ETA" y que lo demás es "palabrería". En la misma línea ha seguido en la rueda de prensa, donde ha declarado que Podemos "está a favor del régimen bolivariano chavista, ahora con Maduro", donde "la justicia está dominada por ellos" en un país en el que "con total impunidad se le rompe la nariz a una diputada mientras está hablando en la tribuna del Parlamento". Esta diputada, María Corina Machado, participará próximamente junto a Aguirre en un acto organizado por Vargas Llosa.

El chavismo, como ha continuado la popular, "ha financiado con 3,7 millones de euros a la fundación de Podemos", a lo que ha sumado que Iglesias y otros de sus dirigentes muestran su respeto por el castrismo cubano. "No les parece que sean la casta los que llevan 55 años oprimiendo al pueblo cubano", les ha lanzado.



Respecto a ETA, Aguirre ha recordado que Pablo Iglesias dijo que habían causado mucho dolor pero que el terrorismo tenía una explicación política, lo que le ha llevado a declarar que la red de apoyo a los presos etarras tiene a este dirigente de Podemos como su "máximo adalid" en Madrid y que todo lo demás que dicen no es más que "palabrería". "Estos señores son lo que son", ha remarcado.



En cuanto a si se le podría aplicar alguna medida a Podemos por esas declaraciones sobre ETA, Aguirre lo ha rechazado argumentando que ella es una "liberal" y que no está a favor de las prohibiciones. Lo importante es que "los ciudadanos sepan lo que opina Podemos y el régimen que querrían implantar si llegaran al poder".

Insta a poner nombre "cuanto antes" a los candidatos del PP

En otro orden de cosas, Aguirre también ha instado a "nominar cuanto antes" a los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 que, en el caso de la capital y del Gobierno regional, está en manos del comité nacional. La presidenta del PP de Madrid se define como clara defensora de la "transparencia total" para combatir la corrupción".



En este sentido, ha manifestado que "prohibir las donaciones a partidos no tiene lugar en ningún país serio". Ha puesto como ejemplo el caso de una amiga suya, afincada en Miami, y que financió con 1.500 dólares la primera campaña de Barack Obama, un dato que aparece en Google sólo con poner en el buscador el nombre y apellido de esta persona.



"Queremos saber quién financia a esos partidos y ver si tienen compensaciones", ha explicado la presidenta de los populares madrileños ya que de lo que se trata con esa apuesta por la "transparencia total" es comprobar que no se da dinero a una formación política para que "les den otra cosa"