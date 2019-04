Aguirre, Cifuentes y Santamaría, favoritas para suceder a Ana Botella

Empieza la carrera para presentar a los candidatos del PP a la alcaldía de Madrid, y parece que es cosa de mujeres. Esperanza Aguirre se baraja como una de las aspirantes. El pasado lunes aseguró que está a lo que diga su partido.

“Yo nunca he hecho planes en la política. Siempre he estado en manos de la providencia”, aseguraba la presidenta del PP madrileño. Sin embargo, su incidente de tráfico el mes de abril podría ser un obstáculo para su candidatura. “He aparcado donde no tenía que aparcar y pido excusas por ello”, señalaba Aguirre este lunes.

Ana Botella también podría darle paso a Cristina Cifuentes, un nombre que ha estado siempre en las primeras posiciones de la lista, algo que ella se ha esforzado en ocultar.

En su última declaración sobre este tema, afirmó que su prioridad era servir a los madrileños pero desde la Delegación del Gobierno. “Soy exclusivamente delegada del Gobierno para, desde mi puesto, servir a los madrileños”, aseguraba Cifuentes.

Finalmente, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha sido preguntada por la posibilidad de que el PP la proponga como candidata a la alcaldía de Madrid en las municipales de 2015. "El poco tiempo que me queda libre no lo dedico a este tipo de cosas", ha respondido. Dicho esto, ha asegurado que los militantes deben ser "disciplinados" y que hará lo que decida el partido.

"Serán los órganos del partido los que decidan en cada sitio quién es el mejor y quién puede llevar mejor ese ayuntamiento, comunidad o la institución que sea. Los demás seremos disciplinados y estaremos a lo que digan", ha rematado.

De momento, y oficialmente, no hay candidato, pero sí candidatos. Así lo indicaba el lunes el ‘número tres’ del PP Carlos Floriano, diciendo que “el Partido Popular tiene muchos candidatos para Madrid, y empezando por su alcaldesa”. En el partido ya sabían que uno de ellos no sería Ana Botella.