Aguirre acusa a Carmena de liberar a etarras y esta le reprocha la corrupción en su Gobierno

Manuela Carmena fue juez durante 30 años, abogada del despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid, o relatora de la ONU. Pero en Telemadrid se quedaban con esto: "Miembro de una comisión dependiente de Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco". A lo que Aguirre se sumó: "¿Por qué dice usted que los etarras han sufrido mucho?".

El intento de vincularla con el terrorismo no quedó aquí: "Usted liberó a una señora del GRAPO". Pero Carmena no se quedó callada: "Estás hablando de una cantidad de simplezas que me da pena que entres en eso". Pero entró, e incluso, con ataques personales: "No se paga a los trabajadores del despacho de su marido".

La candidata de Ahora Madrid no le respondió con los cuestionados negocios del marido de Aguirre, pero sí le reprochó los casos de corrupción que han rodeado su gestión: "Eres responsable de haber introducido y haber sentado la corrupción".

Unos casos que Aguirre minimizaba ante la candidata de Ciudadanos: "Gürtel supuso a la Comunidad de Madrid 400.000 euros por todos los conceptos". Pero, según datos de la Intervención General del Estado, entre 2004 y 2008 son 8 millones.

Aunque la corrupción también ocupó gran parte de su debate, el tono fue mucho más conciliador. Pero hoy, Aguirre se quedaba con un detalle: su modelito, casi, al alcance de todos.