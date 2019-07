En declaraciones a los periodistas en Oviedo, Lastra ha destacado que, tras el paso dado por Iglesias, "se abre una oportunidad" para llegar a un acuerdo. "El acuerdo va a dar respuesta a millones de personas que votaron por un Gobierno de Progreso", ha señalado.

Ha precisado, no obstante, que aún quedan 48 horas por delante para el debate de investidura y que todavía ambas partes tienen que hablar de "muchas cosas" sobre el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Lastra apunta que las conversaciones y negociaciones se harán con "discreción" y "lealtad" y con el claro objetivo de que "la semana que viene haya un Gobierno a pleno rendimiento".

Por su parte, fuentes de la cúpula de Podemos han indicado que las reuniones entre ambos partidos deberían celebrarse "lo antes posible" o, de lo contrario, podría parecer que se están buscando nuevas excusas para no alcanzar un acuerdo.

La decisión del secretario general de Podemos ha sido muy bien acogida en su entorno, tanto dentro de su partido como de las confluencias, hasta el punto que las fuentes hablan de "unidad interna total".

Iglesias renuncia a estar en el Gobierno de Sánchez

Pablo Iglesias renunció este viernes a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez para permitir la coalición con Podemos.

"No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", publicó Iglesias en su cuenta de Twitter.